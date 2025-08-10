Ταλαιπωρία για την Εθνική ανδρών στην επιστροφή από την Τιφλίδα

Η πρόκριση στα τελικά του Ευρωβόλεϊ 2026 ήρθε με πανηγυρικό τρόπο το βράδυ του Σαββάτου στην Τιφλίδα, αλλά η επιστροφή της Εθνικής ανδρών στην Αθήνα εξελίχθηκε σε... δοκιμασία αντοχής.

Μετά το 3-0 επί της Γεωργίας, που σφράγισε το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, η «γαλανόλευκη» αποστολή είχε ελάχιστες ώρες για ξεκούραση. Στις 4.40 τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν προγραμματισμένη η πτήση για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και οι διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο αναχώρησαν στις 2.00 από το ξενοδοχείο με ένα μικρό βαν, διανύοντας σε περίπου 15 λεπτά την απόσταση μέχρι το αεροδρόμιο της Τιφλίδας.

Η κούραση από τον αγώνα και το ταξίδι φάνηκε να επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, όταν ανακοινώθηκε πως η πτήση είχε καθυστέρηση δύο ωρών. Το αεροπλάνο τελικά απογειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί και προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 8.10 (Η Γεωργία είναι μία ώρα μπροστά). Μέχρι να παραλάβουν τις αποσκευές και να φτάσουν στο ξενοδοχείο της αποστολής, το Athens Avenue στη λεωφόρο Συγγρού, είχε ήδη φτάσει 9.30.

Σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, το πρόγραμμα προέβλεπε ρεπό για την Εθνική, ώστε οι παίκτες να ανακτήσουν δυνάμεις μετά την ταλαιπωρία.

Από αύριο, Δευτέρα πρωί, επιστρέφουν στις προπονήσεις στο κλειστό του Ρέντη, ενόψει του τελευταίου αγώνα των προκριματικών με τη Βόρεια Μακεδονία. Στόχος, να ολοκληρώσουν αήττητοι τον 6ο προκριματικό όμιλο και να σφραγίσουν την πρόκριση με το απόλυτο νικών.