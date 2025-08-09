Δύο θετικοί, τρεις τίτλοι γεμάτοι σκιές και η πορτοκαλί αλήθεια που εξέθεσε τα κόκκινα παραμύθια

Τελικά στην περήφανη σεζόν των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, το τμήμα βόλεϊ του Ερασιτέχνη κουβαλά και μεγαλύτερη ντροπή από το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός με το… μισό μπάτζετ του πήρε τον τίτλο με σκούπα.

Ο ΕΟΚΑΝ αποφάσισε σε πρώτο βαθμό τετραετή τιμωρία για τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Αρχική απόφαση η οποία ουσιαστικά φανερώνει το γεγονός πως μέσω της ουσίας που ανιχνεύτηκε, ο αθλητής ενίσχυσε την απόδοσή του. Για να έχει όφελος ο ίδιος και κατά συνέπεια η ομάδα του, ανεξάρτητα απ’ το αν αυτή δε γνώριζε κάτι.

Το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, έρχεται σε αντίθεση με εκείνα που υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το σωματείο. Διότι με τρόπο απαγορευμένο, ένας βολεϊμπολίστας προσπάθησε να γίνει καλύτερος και μάλιστα εν μέσω τελικών πρωταθλήματος. Αφού το δείγμα είναι απ’ τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό που έκριναν τον τίτλο.

Την ίδια ώρα υπάρχει και η υπόθεση Δημήτρη Τζούριτς, ο οποίος επίσης είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία. Δύο περιπτώσεις σε μια σεζόν. Η οποία ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό με τρεις τίτλους. Super Cup, League Cup και Κύπελλο.

Έπαιρναν τις ουσίες μόνο στα ματς που βρέθηκαν θετικοί; Επηρέασε σε κάποιο βαθμό την εξέλιξη της σεζόν η απόδοσή τους γιατί βασίστηκε σε απαγορευμένες ουσίες; Αυτά είναι ερωτήματα χωρίς ξεκάθαρη απάντηση φυσικά. Ο νους του καθενός μπορεί να απαντήσει.

Με παράτυπο και επικίνδυνο τρόπο, παίκτης του Ολυμπιακού δοκίμασε να αλλάξει τα δεδομένα και στο πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε κι αυτό μεγαλώνει το μέγεθος της επιτυχίας των «πράσινων», οι οποίοι διέσυραν τον αντίπαλό τους στους τελικούς. Παρά την παρανομία, σύμφωνα με τον ΕΟΚΑΝ.

Το πλέον ντροπιαστικό δεν είναι η απώλεια του τίτλου από τον Παναθηναϊκό γιατί μέσα στο γήπεδο όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Τι πιστεύετε όμως για τους τρεις τίτλους που κατέκτησε ο Ολυμπιακός; Είναι γεγονός ή όχι ότι με δύο θετικούς σε ουσίες από τη βασική εξάδα θα έχουν πάνω τους πάντα ένα στίγμα; Μια βαριά σκιά. Γιατί ειδικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, είναι προτιμότερο να χάσεις κάτι με την αξία σου, παρά να κερδίσεις χωρίς να αξίζεις.

Τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, ολοκληρώθηκαν με τρεις τίτλους στο βόλεϊ ανδρών. Με στάμπα και συζητήσεις που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Αυτό που περιμένει η ίδια η κοινωνία πλέον, είναι την θέση του Ολυμπιακού. Γιατί εδώ «λερώνεται» ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Ό,τι πιο «αθώο» έπρεπε να υπάρχει.

Παρότι φυσικά και δεν ανήκει καμία ευθύνη σε ένα σωματείο ή στους επικεφαλής της αν αθλητές του αποφασίζουν να «ντοπάρονται», τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα.

Μια δημόσια συγνώμη προς τα Μέσα που ανέδειξαν το θέμα (δηλαδή το SDNA), μια μεταμέλεια, ένα «λάθος, δεν ξέραμε», θα ήταν μια καλή αρχή. Για να σκέφτονται κιόλας καμιά φορά πριν βγάλουν ανακοινώσεις για λαϊκή κατανάλωση. Η αλήθεια δεν έχασε ποτέ.

Για άλλη μια φορά, το Μέσο που άλλαξε την ιστορία του διαδικτύου στον ελληνικό αθλητικό χώρο, ξεσκέπασε μια υπόθεση. Θυμηθείτε εδώ:

Ποια ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού; Ελάτε να θυμηθούμε.

Αντί να πάρει αποστάσεις από τους αθλητές, βγήκε ως ασπίδα για να την… πει στους κακούς με τα πορτοκαλί επειδή επιδιώκουν την κάθαρση παντού.

Ο επίσημος Ολυμπιακός λοιπόν δηλώνει ΕΠΙΣΗΜΑ στις 7 Ιουνίου πως «χωρίς να έχει τελεσιδικήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης του αποτελέσματος ελέγχου, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ουσία που φέρεται να έχει εντοπιστεί δεν σχετίζεται με ενίσχυσης αγωνιστικής απόδοσης, αλλά με διαφορετική, μη αγωνιστική κατηγορία».

Όσα αναφέρονται πριν και μετά στην ανακοίνωση, πιθανότατα δεν έχουμε καμία αξία μπροστά σε αυτήν την πρόταση-έκτρωμα.

Ο Ολυμπιακός για να κουλαντρίσει τις… αντιδράσεις καθώς τα φίδια είχαν ζώσει και τους οπαδούς της ομάδας βλέποντας δύο βασικότατους παίκτες θετικούς μέσα σε τρεις μήνες, αποφάσισε να… βγάλει δική του ετυμηγορία λέγοντας πως η ουσία δεν ενίσχυε την αγωνιστική απόδοση!

Και τι αποδείχθηκε μέσω της τιμωρίας που ανακοινώθηκε; Διότι για αυτό τιμωρήθηκε με 4ετή αποκλεισμό ο Κουμεντάκης. Ότι η ουσία ήταν ενισχυτική της αγωνιστικής του απόδοσης σε εκείνη την αναμέτρηση!

Όνειδος!

Γιατί αυτά μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιονδήποτε αθλητή.

Η Πολιτεία όμως τώρα οφείλει να παρέμβει. Ειδικά όταν οι δύο περιπτώσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά, οφείλει να καλέσει, να ερευνήσει, να μάθει τι συμβαίνει και να αξιολογήσει πρόσωπα και καταστάσεις.

Το ότι εκτέθηκε δημόσια ο επίσημος Ολυμπιακός είναι αυταπόδεικτο. Εκτέθηκε για τις ανακοινώσεις και την… ερασιτεχνική του στάση στο θέμα, όχι φυσικά γιατί οι αθλητές του πιάστηκαν στη φάκα.

Εξάλλου ο αθλητής Τζούριτς πλήρωσε έστω και με το χαμηλότερο τίμημα. Ο αθλητής Κουμεντάκης πλήρωσε με πολύ ακριβό τίμημα μια κακή συνήθεια. Μόνο που αποτελούσαν μέρος μιας εξάδας που κατέκτησε τρεις τίτλους. Η Πολιτεία τι λέει για αυτό; Όλα καλά και συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτα;