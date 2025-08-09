Κόντρα στην Γεωργία η Εθνική για ένα βήμα πιο κοντά στα τελικά

Με στόχο την τέταρτη διαδοχική της πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική ανδρών αντιμετωπίζει το Σάββατο (9/8, 18.00 EurovolleyTV) τη Γεωργία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του EuroVolley 2026.





Η «γαλανόλευκη» αποστολή έφτασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/8) στην Τιφλίδα και το απόγευμα πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο «Rustavi Sports Palace», στην ομώνυμη κωμόπολη περίπου 40 λεπτά από την πρωτεύουσα. Εκεί τους υποδέχτηκε ο αντιδήμαρχος του Ρουστάβι, Οτάρ Ταταλασβίλι, ο οποίος καλωσόρισε την ελληνική ομάδα και προσέφερε δώρα σε όλα τα μέλη της αποστολής.



Λόγω της απόστασης μεταξύ του ξενοδοχείου και του γηπέδου, το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η πρωινή προπόνηση του Σαββάτου. Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη Γεωργία θα ολοκληρωθεί με ανάλυση βίντεο, ώστε οι διεθνείς να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι για τη μάχη της πρόκρισης.



«Όταν ένα παιχνίδι κρίνει και την πρόκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σίγουρα είναι σημαντικό. Οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι αρκετές, πριν καν βγούμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να διαχειριστούμε το δύσκολο ταξίδι, τις καθημερινές δυσκολίες που βρήκαμε εδώ. Πρέπει να παίξουμε με την πρέπουσα σοβαρότητα για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θα μας οδηγήσει στην τελική φάση του Ευρωβόλεϊ. Θα είναι και μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και σε αθλητές που είναι πρώτη φορά στην αποστολή, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα του παιχνιδιού μας και στην σοβαρότητα» σχολίασε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης.

Το λίμπερο της Εθνικής Δημήτρης Τζιάβρας ανέφερε: «Πρέπει να δούμε το παιχνίδι ως επαγγελματίες. Να το δούμε ως ένα κρας τεστ για τον αγώνα με τα Σκόπια στην έδρα μας σε λίγες μέρες. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από το επίπεδο του αντιπάλου και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα χωρίς κίνδυνο και να γυρίσουμε με χαμόγελα και αυτοπεποίθηση για τον τελευταίο αγώνα στην έδρα μας».



Ο πασαδόρος της Εθνικής Ματέο Χασμπάλα τόνισε: «Γνωρίζουμε από πέρυσι που αντιμετωπίσαμε την Γεωργία ότι έχουμε μεγαλύτερη δυναμικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε χαλαροί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το 100% για να πάρουμε τη νίκη και την πρόκριση για τα τελικά του ευρωβόλεϊ».

Η 14άδα αποτελείται από:



ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ: Μάρκος Γαλιώτος, Ματέο Χασμπάλα.



ΑΚΡΑΙΟΙ: Σπύρος Χανδρινός, Αλέξανδρος Ράπτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Σταύρος Μούχλιας.



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ: Λάμπρος Πιτακούδης, Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης.



ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ: Δημήτρης Μούχλιας, Αλέξανδρος Νανόπουλος.



ΛΙΜΠΕΡΟ: Δημήτρης Τζιάβρας, Άρης Χανδρινός.



Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου, Κώστα Καρπαθάκη, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, την στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα και τον φροντιστή Ζαννής Ρούσσος.



Το πρόγραμμα:



1η αγωνιστική - Σάββατο 17 Αυγούστου 2024



Γεωργία - Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)

Ρεπό η Ελλάδα



2η αγωνιστική - Κυριακή 25 Αυγούστου 2024



Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)

Ρεπό η Γεωργία



3η αγωνιστική - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024



Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία



4η αγωνιστική - Σάββατο 9 Αυγούστου 2025



18.00: Γεωργία - Ελλάδα

Ρεπό Βόρεια Μακεδονία



5η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025



20.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Γεωργία



6η αγωνιστική - Κυριακή 17 Αυγούστου 2025



21.00: Βόρεια Μακεδονία - Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα.



Βαθμολογία



1. Ελλάδα 2 νίκες-0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-1 σετ, 165-124 πόντοι

2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 82-150 πόντοι



*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.