Στην Τιφλίδα με στόχο την πρόκριση στα τελικά η Εθνική Ανδρών

Με φόντο την τέταρτη συνεχόμενη παρουσία της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ανδρών δίνει το Σάββατο (9/8, 19:00) έναν ακόμη κρίσιμο αγώνα, αυτή τη φορά απέναντι στη Γεωργία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του EuroVolley 2026.

Η ελληνική αποστολή έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Τιφλίδα και μεταφέρθηκε στην πόλη Ρουστάβι, όπου και θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, στο κλειστό «Rustavi Sports Palace».

Στην απογευματινή πρώτη προπόνηση, τους διεθνείς υποδέχθηκε θερμά ο αντιδήμαρχος Οτάρ Ταταλασβίλι, προσφέροντας αναμνηστικά δώρα σε παίκτες και επιτελείο.

Λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ του ξενοδοχείου και του σταδίου, το τεχνικό τιμ αποφάσισε να ακυρώσει την πρωινή προπόνηση του Σαββάτου, εστιάζοντας πλέον στην τακτική ανάλυση μέσω βίντεο.

Η 14άδα αποτελείται από:

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ: Μάρκος Γαλιώτος, Ματέο Χασμπάλα

Μάρκος Γαλιώτος, Ματέο Χασμπάλα ΑΚΡΑΙΟΙ: Σπύρος Χανδρινός, Αλέξανδρος Ράπτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Σταύρος Μούχλιας.

Σπύρος Χανδρινός, Αλέξανδρος Ράπτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Σταύρος Μούχλιας. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ: Λάμπρος Πιτακούδης, Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης.

Λάμπρος Πιτακούδης, Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης. ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ: Δημήτρης Μούχλιας, Αλέξανδρος Νανόπουλος.

Δημήτρης Μούχλιας, Αλέξανδρος Νανόπουλος. ΛΙΜΠΕΡΟ: Δημήτρης Τζιάβρας, Άρης Χανδρινός.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου, Κώστα Καρπαθάκη, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, την στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα και τον φροντιστή Ζαννής Ρούσσος.



Το πρόγραμμα:



1η αγωνιστική - Σάββατο 17 Αυγούστου 2024

Γεωργία - Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)

Ρεπό η Ελλάδα

2η αγωνιστική - Κυριακή 25 Αυγούστου 2024

Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)

Ρεπό η Γεωργία

3η αγωνιστική - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024

Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία

4η αγωνιστική - Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

18.00: Γεωργία - Ελλάδα

Ρεπό Βόρεια Μακεδονία

5η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

20.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Γεωργία

6η αγωνιστική - Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

21.00: Βόρεια Μακεδονία - Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα

Βαθμολογία

1. Ελλάδα 2 νίκες-0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-1 σετ, 165-124 πόντοι

2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 82-150 πόντοι

*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.