Με απρόοπτα η άφιξη της αποστολής της εθνικής ανδρών στην Τιφλίδα

Στην Τιφλίδα έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (8/8) η εθνική βόλεϊ ανδρών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Γεωργία για την 4η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026.

Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε με απευθείας πτήση από την Αθήνα, αλλά τα απρόοπτα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνιση τους στο αεροδρόμιο της Τιφλίδας. Τα 23 άτομα της αποστολής τα υποδέχθηκε ένα μικρό βαν και ένα ΙΧ, προκαλώντας την αγανάκτηση των αθλητών και του προπονητικού επιτελείου που έπρεπε να...βολευτούν μέχρι και στον διάδρομο του βαν για να χωρέσουν. Στο ξενοδοχείο η εθνική μας ομάδα έφτασε λίγο μετά τις 5 το πρωί και άπαντες κατευθύνθηκαν στα δωμάτιά τους για την απαραίτητη ξεκούραση.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής έχει προπόνηση (17.30-19.00) στο κλειστό γυμναστήριο «Rustavi Sports Palace» που θα φιλοξενήσει και τον αγώνα με τη Γεωργία, το απόγευμα του Σαββάτου (9/8, 18.00). Με νίκη η εθνική θα «σφραγίσει» την τέταρτη συνεχόμενη παρουσία της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική - Σάββατο 17 Αυγούστου 2024

Γεωργία - Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)

Ρεπό η Ελλάδα

2η αγωνιστική - Κυριακή 25 Αυγούστου 2024

Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)

Ρεπό η Γεωργία

3η αγωνιστική - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024

Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία

4η αγωνιστική - Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

18.00: Γεωργία - Ελλάδα

Ρεπό Βόρεια Μακεδονία

5η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

20.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Γεωργία

6η αγωνιστική - Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

21.00: Βόρεια Μακεδονία - Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα

Βαθμολογία

1. Ελλάδα 2 νίκες-0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-1 σετ, 165-124 πόντοι

2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-2 ήττες, 0 βαθμοί, 0-6 σετ, 82-150 πόντοι

*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ