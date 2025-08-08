Πήρε τον Μπόρρις η Κηφισιά

Η ομάδα βόλεϊ της Κηφισιάς ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Πολωνού, Mατσιέι Μπόρρις.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Κηφισιάς:



«Ο Αθλητικός Όμιλος Πετοσφαίρισης Κηφισιάς ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Mατσιέι Μπόρρις για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Ο 31χρονος Πολωνός (30/09/1994, 2.02 μ.) κεντρικός θα αποτελέσει ακόμα έναν… πύργο για τους ‘κυανόλευκους, δίνοντας ποιότητα κι εμπειρία στο φιλέ.



Ο Mατσιέι Μπόρρις επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την περίοδο 2021-22(ΑΟΝΣ Μίλων), ενώ έχει παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Πολωνίας. Μάλιστα, στην Αυστρία αναδείχθηκε δύο χρονιές κορυφαίος κεντρικός μπλοκέρ και συγκεκριμένα το 2019-20 και 2020-21.



Στις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητής του ΑΟΠ Κηφισιάς ο Mατσιέι Μπόρρις τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της ομάδας της Κηφισιάς. Ελπίζω να δημιουργήσουμε μια φανταστική ατμόσφαιρα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων, κάτι που θα μας οδηγήσει σε σπουδαία αποτελέσματα τη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ελλάδα και γνωρίζω ότι το πρωτάθλημα κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό. Η Ελλάδα πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να εξελίξω τις ικανότητές μου».



2024-25: CUK Anioly Torun (Πολωνία)

2023-24: Helios Grizzlys Giesen (Γερμανία)

2022-23 WWK Volleys Herrsching (Γερμανία)

2021-22: Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων (Ελλάδα)

2020-21: Union Raiffeisen Waldviertel (Αυστρία)

2019-20: Union Raiffeisen Waldviertel (Αυστρία)

2018-19: Tauron AZS Czestochowa (Πολωνία)

2017-18: LUK Politechnika Lublin (Πολωνία)

2016-17: TS Victoria PWSZ Walbrzych (Πολωνία)

2015-16: AZS Lodz (Πολωνία)

2014-15: AZS Lodz (Πολωνία)

2013-14: Exact Systems Norwid Czestochowa (Πολωνία)

2012-13: Exact Systems Norwid Czestochowa (Πολωνία)

2011-12: Exact Systems Norwid Czestochowa (Πολωνία)»