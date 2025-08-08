Πήρε τον Λάμπρο Πιτακούδη ο Ολυμπιακός

Η ομάδα βόλεϊ των ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτητηση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού, Λάμπρου Πιτακούδη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λάμπρο Πιτακούδη. Ο διεθνής κεντρικός (ημ. γέννησης 13/7/2002, 2,02μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.



Ο Λάμπρος Πιτακούδης θεωρείται από τους πιο ταλαντούχους κεντρικούς του ελληνικού βόλεϊ. Επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά το ξεκίνημα της καριέρας του και τη «θητεία» στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης (2018-20), καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια, αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Σε ηλικία 18 ετών, μετακόμισε στη Σλοβενία, για λογαριασμό της Σοστάνι (2020-22), ενώ στη συνέχεια, έπαιξε στην Αυστρία και την Ζαντρούγκα (2022-23).



Τη σεζόν 2023-24, φόρεσε τη φανέλα της βελγικής Αλστ, ενώ παρέμεινε στο Βέλγιο για τη Λέουβεν (2024-25). Η Λέουβεν έκανε εξαιρετική πορεία στο βέλγικο πρωτάθλημα, τερματίζοντας δεύτερη πίσω από τη Ροζελάρε. Σε 30 ματς (112 σετ) στο πρωτάθλημα, ο Λάμπρος Πιτακούδης μέτρησε 197 πόντους, 139 από επίθεση, με ποσοστό αποτελεσματικότητας 62,3%, ενώ είχε 17 άσσους και 41 μπλοκ.



Ο νέος κεντρικός του Θρύλου πρόκειται για βασικός μέλος της Εθνικής μας ομάδας, με την οποία κατέκτησε πρόσφατα την τέταρτη θέση στο Final-4 του European Golden League».