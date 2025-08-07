Επιστροφή Λινάρδου στον Ολυμπιακό

Δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό για τον διεθνή κεντρικό βολεϊμπολίστα, ο οποίος επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους μετά από μία διετία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Δημοσθένη Λινάρδο. Ο διεθνής κεντρικός (ημ. γέννησης 14/2/1997, 2,01μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» του Δημοσθένη Λινάρδου στον Θρύλο. Τη σεζόν 2022-23, κατά την πρώτη του παρουσία στον σύλλογο, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα ευρωπαϊκό (CEV Challenge Cup) με την ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ στη συνέχεια, αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ (2023-24) και Μίλωνα (2024-25).

Η δήλωση του Δημοσθένη Λινάρδου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού. Ευελπιστώ να έχουμε μια υγιή σεζόν και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους μεγάλους μας στόχους: όλα τα τρόπαια στην Ελλάδα και την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη και στο CEV Champions League. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Εχει φτιαχτεί ένα πολύ δυνατό σύνολο, τόσο σε χαρακτήρες όσο και σε ταλέντο. Είμαι σίγουρος, ότι θα αποδώσουμε τα μέγιστα. Στον Ολυμπιακό, έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, όπως το πρώτο πρωτάθλημα που έχω κατακτήσει. Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού ήταν το καλύτερο συναίσθημα στην καριέρα μου, μέχρι τώρα! Ο κόσμος να είναι δίπλα μας, να μας βοηθήσει να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-25 ΑΟΝΣ Μίλων

2023-24 ΠΑΟΚ

2022-23 Ολυμπιακός

2021-22 Κηφισιά

2019-21 Φοίνικας Σύρου

2018-19 Πήγασος Πολίχνης

2017-18 ΕΑ Πατρών

2016-17 Απόλλων Πάτρας

2009-16 Θησέας