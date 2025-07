Δυναμώνει με Κόβαρ ο Φλοίσβος

Μια πολύ σημαντική μεταγραφή πραγματοποίησε ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου για τη νέα σεζόν στη Volley League, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον έμπειρο ακραίο Γίρι Κόβαρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου είναι στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Jiří Kovář. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, «πυροδότησε» τη μεταγραφική «βόμβα» για την αγωνιστική σεζόν της Volley League 2025-2026, προσθέτοντας τον έμπειρο ακραίο, που έως τώρα μετρά πολλούς τίτλους και ατομικές διακρίσεις.

Ο γεννημένος στην Τσεχία, αλλά έχοντας και ιταλική υπηκοότητα Jiří Kovář είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, με την οποία έχει πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ μετρά και αρκετές διακρίσεις και στο ιταλικό πρωτάθλημα, στο οποίο έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών (Champions League, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων, CEV Cup, πρωταθλητής Ιταλίας, κυπελλούχος Ιταλίας, κάτοχος του Super Cup Ιταλίας).

Τα αγωνιστικά του χαρίσματα τα «ξεδίπλωσε» και στη διάρκεια της θητείας του στον Παναθηναϊκό, με τις εμφανίσεις τους εκείνες ν’ αποτελούν «διαβατήριο» για την μετακίνησή του στην Τουρκία και την Γαλατάσαραϊ, στην οποία «ξεδίπλωσε» επίσης το πλούσιο αγωνιστικό του ταλέντο.

Η προσθήκη του Jiří Kovář στο έμψυχο δυναμικό του ΑΟ Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, φανερώνει τις προθέσεις της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο σύλλογος των νοτίων προαστίων φιλοδοξεί όχι απλά να κάνει το βήμα παραπάνω, σε αυτή την δεύτερη χρονιά του στη Volley League, αλλά ν’ αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τόσο δυνατό πρωτάθλημα και η ενίσχυσή του με τον Τσέχο-Ιταλό διεθνή, επιβεβαιώνει τη διάθεση των ιθυνόντων τον σύλλογο ν’ αλλάξει η ομάδα επίπεδο.

Το who is who

Όνομα: Jiří Kovář

Γεννήθηκε: 10/04/1989

Υπηκοότητα: Τσεχία-Ιταλία

Ύψος: 2.02μ.

Θέση: Ακραίος

Προηγούμενες ομάδες:

2024-2025 Galatasaray (Τουρκία)

2022-2024 Παναθηναϊκός

2011- 2022 Cucine Lube Civitanova (Ιταλία)

2010-2011 Sisley Treviso (Ιταλία)

2009-2010 Marmi Lanza Verona (Ιταλία)

2008-2009 Esse-Ti Carilo Loreto (Ιταλία)

2006-2008 Sisley Treviso B (Ιταλία)

Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου καλωσορίζει τον Jiří Kovář στην οικογένεια του και του εύχεται μία καλή αγωνιστική σεζόν, γεμάτη επιτυχίες».