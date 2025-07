«Σμαραγδένιο Νησί» και… λατρεία για βόλεϊ

Το νησί της Ρόδου έγινε για ένα δεκαήμερο μια πηγή που ανέβλυζε βόλεϊ και χαμόγελα. Το RIVBC άνοιξε τις πόρτες του για πέμπτη φορά και έδειξε πως το βόλεϊ μπορεί να γίνει το επίκεντρο προσφέροντας παράλληλα πολλαπλά οφέλη σε διάφορες πλευρές και κυρίως στο ίδιο το άθλημα.

Το βόλεϊ και η Ρόδος εδώ και αρκετά χρόνια δε συναντιούνται θα έλεγε κανείς. Ο μοναδικός τρόπος να τα συνδέσει κανείς είναι πως το 2018 το πανέμορφο αυτό νησί φιλοξένησε το Final 4 Κυπέλλου των ανδρών. Κατά τα άλλα οι ομάδες του νησιού όχι μόνο απουσιάζουν από το προσκήνιο αλλά δεν δείχνουν κανένα σημάδι που να αφήνει υποσχέσεις για κάτι καλό τα επόμενα χρόνια.

Παρόλα αυτά μια ιδέα τρελή και φιλόδοξη παρουσιάστηκε το 2019. To Rhodes International Volleyball Camp έκανε την εμφάνισή του έχοντας έναν και μόνο στόχο, να προσφέρει τεχνογνωσία σε νεαρούς αθλητές, να τους χαρίσει πολύτιμες εμπειρίες και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει την ομορφιά του νησιού. Ένα camp που θα συνδύαζε προπονήσεις υψηλού επιπέδου και μαζί θα αξιοποιούσε την τουριστική δύναμη της Ρόδου εμφανίστηκε χάρη στην έμπνευση και τη συνεργασία του Νίκου Πότσου και του έμπειρου προπονητή Νίκου Αντωνιάδη.

Η ιδέα αυτή ξεκίνησε πραγματικά από το μηδέν και αρχικά με συμμετοχή μόνο παιδιών από τη Ρόδο. Έχοντας περάσει μία πανδημία και ακόμα τέσσερα καλοκαίρια το RIVBC έχει ξεπεράσει όχι μόνο τα σύνορα της Ελλάδας αλλά και του Ατλαντικού, φέρνει κάθε καλοκαίρι κορυφαίους προπονητές και φιλοξενεί παιδιά από όλο τον κόσμο. Το 2025 το RIVBC είχε περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη φορά, διπλασιάζοντας μάλιστα τους συμμετέχοντας σε σχέση με το 2024 και έχοντας επιπλέον γκρουπ προπονήσεων.

Το μυστικό της επιτυχίας είναι συνήθως ένα και απλό, η αγάπη αλλά και το όραμα. Για να γίνει αυτό, όμως, το camp έφερε και πάλι τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσε να φέρει, τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Καλμαζίδη και τον Νίκο Αντωνιάδη, εξασφάλισε κλειστό Γυμναστήριο με τις καλύτερες συνθήκες και φυσικά φιλοξένησε τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού. 56 παιδιά από Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδά, Τουρκία, Ελβετία ακόμα και από την Αιθιοπία βρέθηκαν στη Ρόδο για το λόγο αυτό.

Το μεγάλο προνόμιο του camp είναι ο συνδυασμό που προσφέρει, δηλαδή τεχνογνωσία αλλά και αθλητικός τουρισμός. Άλλωστε μιλάμε για ηλικίες μεταξύ 13-17 ετών κάτι που σημαίνει ότι μόνο το βόλεϊ δεν αρκεί αλλά χρειάζεται για διασκέδαση. Και στην περίπτωση αυτή οι τριάδα των προπονητών είναι εκτός από κορυφαίοι τους είδους τους και άριστοι παιδαγωγοί, όπως απαιτεί η περίσταση. Το RIVBC στο πέρασμα των χρόνων έχει καταφέρει να προσελκύει νεαρούς αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου που φιλοδοξούν να κάνουν κάτι ενδιαφέρον στην πορεία. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί με ασφάλεια σε αυτές τις ηλικίες το που θα φτάσουν και πόσο μεγάλες μεταγραφές θα πάρουν αυτά τα ταλέντα ωστόσο μπορεί να εγγυηθεί ότι θα λάβουν τις καλύτερες δυνατές βάσεις. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιθυμία των ανθρώπων του camp.

Σε μία εποχή που το ελληνικό βόλεϊ κάνει βήματα εξέλιξης αλλά παρόλα αυτά έχει ακόμα δρόμο να διαβεί το RIVBC παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Το camp της Ρόδου δε θα αλλάξει φυσικά τα δεδομένα της Volley League και των εθνικών ομάδων αλλά κάνει σαφές το πόση δύναμη έχει η εμπορικότητα του αθλήματος όταν δουλεύεται σωστα και αξιοποιούνται όλα τα δεδομένα. Σε μια εποχή όπου όλοι ζητούν από την κρατική τηλεόραση να λάβει δράση το RIVBC καταφέρνει σε ένα μέρος της χώρας που δε φημίζεται για την βολεϊκή του παράδοση να το μετατρέψει σε εμπορικό προϊόν λαμβάνοντας υπόψιν την αγάπη του αθλήματος σε κάθε γωνιά του κόσμου, την ομορφιά του νησιού και τους εξαιρετικούς προπονητές που μπορεί να αξιοποιήσει.

Ένας «συμπαίκτης» που πρόσθεσε φέτος στο… ρόστερ του το RIVBC ήταν και το Let’s Keep The Ball Flying. Ο διεθνής οργανισμός που έχει έδρα την Ολλανδία στηρίζει αδύναμες κοινωνικά ομάδες μέσα από το βόλεϊ. Έχοντας ως Ambassadors κορυφαίους παίκτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ανθή Βασιλαντωνάκη, προσφέρει βοήθεια και στήριξη αξιοποιώντας τη δύναμη του βόλεϊ. Το Let’s Keep The Ball Flying πρόσφερε για πρώτη φορά φέτος μια υποτροφία για το RIVBC, κάτι που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ο νεαρός Μπέντζαμιν από την Αιθιοπία βρέθηκε στη Ρόδο χάρη σε αυτή την υποτροφία και έζησε μαζί με τα υπόλοιπα 55 παιδιά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Πολλές φορές αυτό που ξεχνάμε είναι πως δεν είναι μόνο το καλό σερβίς, η καλή πάσα ή η καλή υποδοχή το ζητούμενο. Στις ηλικίες αυτές το ζητούμενο είναι σε μεγάλο βαθμό και η χαρά για το παιχνίδι. Αυτό το έχει καταφέρει στον μέγιστο βαθμό το RIVBC αφού το χαμόγελο όλων των συμμετεχόντων δε λείπει από καμία αποσκευή κατά την επιστροφή στο σπίτι τους. Το ποιοι και πόσοι από αυτούς θα κάνουν σπουδαία καριέρα θα το δείξει η ιστορία, αλλά σίγουρα πολλοί θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια.