Ανανέωσε και παραμένει στον Ηρακλή ο Πηλίτσης

Ο Πέτρος Πηλίτσης ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, με τον νεαρό λίμπερο να υπογράφει για έναν ακόμα χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Πέτρο Πηλίτση.

Ο νεαρός λίμπερο, που αποτέλεσε φέτος ένα από τα πρόσωπα της νέας γενιάς του ΗΡΑΚΛΗ, θα συνεχίσει να φορά τα κυανόλευκα και τη νέα σεζόν.

Με συνέπεια, ταλέντο και διάθεση για εξέλιξη, ο Πέτρος δικαίωσε τις προσδοκίες και συνεχίζει δυναμικά την πορεία του με την ομάδα μας.

Πέτρο, καλή συνέχεια στην κυανόλευκη οικογένεια!

Who is Who

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Πηλίτσης

Ημ. Γέννησης: 2005

Ύψος: 1,83 μ.

Θέση: Λίμπερο

Προηγούμενες ομάδες: ΕΑ Λάρισας, ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, Ηρακλής (2024-σήμερα).