Ένα Final 4 με φαβορί αλλά και με προκλήσεις

Κάθε Final 4 έχει τα δικά του δεδομένα και τα δικά του φαβορί. Όσο και αν είναι όλα είναι ρευστά και κρίνονται σε στιγμές και ορισμένες φορές σε λεπτομέρειες είναι σαφές πως στο Λουτράκι ο Ολυμπιακός πηγαίνει ως φαβορί. Παρόλα αυτά σε τέτοιες διοργανώσεις κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παράλογο ακόμα και όταν ο τίτλος του φαβορί πηγαίνει… περίπατο.

Αν λάβουμε υπόψιν τα δεδομένα των ομάδων εδώ και περίπου δύο μήνες είναι απόλυτα σαφές πως η ομάδα του Λορένζο Μιτσέλι πατάει στα πόδια της πιο σταθερά από κάθε άλλη ομάδα της Volley League. Δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα δεκαήμερο που θέλει να ξεχάσει αλλά και η ΑΕΚ με τον Άρη έχουν τα δικά τους up and down είναι σαφές πως ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Λουτράκι με περίσσια αισιοδοξία.

Αυτό δίνει πολύτιμη αυτοπεποίθηση αλλά ταυτόχρονα και αφέλεια πολλές φορές. Το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι πως στον πάγκο του διαθέτει έναν έξυπνο προπονητή όπως ο Μιτσέλι που έχει ως πρώτο και βασικό στόχο να μην εφησυχαστεί η ομάδα του. Ο Ιταλός κόουτς το δήλωσε και στη συνέντευξη τύπου πως όλοι ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία σε ένα Final 4. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά στον πρώτο στόχο της σεζόν στο χειρότερο δυνατό timing καθώς προέρχεται από συνεχόμενα και επίπονα ανεπιτυχή αποτελέσματα, απώλεια της βασικής του ακραίας και αμφισβήτησης. Αν όλα αυτά μοιάζουν καταστροφικά υπάρχει μία ακτίδα φωτός της οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Καλμαζίδη.

Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ελάχιστοι πιστεύουν πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο πόσω μάλλον έχοντας μπροστά του τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Αυτή η υποτίμηση είναι που μπορεί να λειτουργήσει ως έναρξη της αντεπίθεσης. Οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού δεν ξέχασαν το βόλεϊ ούτε έγιναν κακές από τη μια μέρα στην άλλη. Η ποιότητα υπάρχει ακόμα και αν το σύνολο έχει μείνει κάτω από τη βάση. Παρόλα αυτά όταν όλα κρίνονται σε δύο βραδιές με φόντο το τρόπαιο ποτέ δεν μπορείς να υποτιμήσεις έναν αντίπαλο που έχει χαρακτήρα, κατακτάει τίτλους τα τελευταία χρόνια και που ψάχνει μια ευκαιρία ώστε να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο.

Όσον αφορά τον έτερο ημιτελικό μεταξύ ΑΕΚ και Άρη τα πράγματα είναι ιδιαίτερα αμφίρροπα. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει κερδίσει δύο φορές τον Άρη φέτος, μπορεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα στη βαθμολογία αλλά τίποτα δε μοιάζει δεδομένο σε αυτό το ζευγάρι. Για την ΑΕΚ είναι ακόμα αβέβαιο αν θα παίξει ή όχι η Στράντζαλη η οποία προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή να βρεθεί σε ετοιμότητα. Η Ένωση έχει όλη τη χρονιά σημαντικά θέματα στην υποδοχή ενώ αντίθετα στην επίθεση, κυρίως με τον ερχομό της Τσάριτς, έχει δυναμισμό. Ο Άρης, από την πλευρά του, διαθέτει φρεσκάδα αλλά κυρίως αρκετή όρεξη που ξεκινάει από το δίδυμο Ξανθοπούλου-Μπάκα και διαχέεται και στις υπόλοιπες. Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει την ομάδα του Τσαϊρέλη γιατί πολύ απλά δεν είναι κακή ομάδα. Έχει βελτιωθεί σημαντικά και παράλληλα διαθέτει άγνοια κινδύνου.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους αλλά όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο και εκεί πρέπει να αποδείξει την ανωτερότητά του. σε τέτοιες βραδιές κερδίζει αυτός που θα πάρει την αποστολή του πιο σοβαρά από τους άλλους, δε θα παρασυρθεί και δε θα υποτιμήσει κανέναν. Αλλιώς κάθε έκπληξη μπορεί να συμβεί και όλα τα υπάρχοντα δεδομένα να αλλάξουν.

ΥΓ: Ήταν σαφές από όλες τις ομάδες πως το θλιβερό γεγονός της απώλειας της Ρούξι Ντουμιτρέσκου θα σκεπάζει αυτό το Final 4. Η αποδοχή όλων για το πόσο σπουδαία ήταν ως αθλήτρια και πόσο σπουδαία ήταν η συμβολή της στο άθλημα φανερώνει πως εδώ δε χωράνε οπαδικά. Η Ρούξι έφυγε αλλά η αύρα της θα γεμίζει κάθε τελικό και κάθε μεγάλη διοργάνωση στα μέρη μας.