Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα βόλεϊ για την πρόκρισή της στον τελικό

Στον τελικό του CEV Challenge Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να δίνει συγχαρητήρια μέσω social media στην ομάδα βόλει.

Δείτε εδώ την ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Θρύλου για την πρόκρισή της στον Ευρωπαϊκό τελικό! / Congratulations to the men's volleyball team of Olympiacos for qualifying to the European final!#Olympiacos #Volleyball #Family #CEVChallengeCup @OlympiacosSFP pic.twitter.com/TZhD7SWKCr