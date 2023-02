Ιντάλγκο: «Δεν το πιστεύω, έριξαν δακρυγόνα, φριχτός ο πόνος στα μάτια μου»

«Τι πάει λάθος εδώ! Δεν είμαστε στον αγωνιστικό χώρο, αφού είναι έξω και πετάνε δακρυγόνα. Τα μάτια μου, τα μάτια μας, δεν μπορούμε ούτε να δούμε. Τα πρώτα 10-15 λεπτά ο πόνος στα μάτια μου ήταν ό,τι χειρότερο έχω νιώσει. Ο Θεός να έχει καλά τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι ΑΘΛΗΜΑ ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΣ», έγραψε ο 37χρονος Κουβανός ακραίος των ερυθρολεύκων στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο δεύτερος ημιτελικός του Challenge Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει το απόγευμα της Τετάρτης, στις 19:00, όμως η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία για να αποτρέψει την είσοδο σε οπαδούς του Παναθηναϊκού δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα, και ώθησε τους αρμόδιους να πάρουν την απόφαση για εκκένωση του γηπέδου για να διεξαχθεί το ματς.

What’s wrong here.I can’t believe it.We out of the court because they are out there throwing pepper gas.

My eyes , our eyes 👀 we can’t even see,first 10-15 min were the most horrible pain ever on my eyes!

God Bless Olympiacos Volleyball players.That’s SPORT NO WAR @CEVolleyball pic.twitter.com/hPR22euH1u