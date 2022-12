Αδιανόητη άμυνα από παίκτρια ελληνικής καταγωγής σε αγώνα βόλεϊ στις ΗΠΑ! (vid)

Μία από τις κορυφαίες φάσεις ever σε αγώνα βόλεϊ πρόσφερε παίκτρια ελληνικής καταγωγής του πανεπιστημίου του Χιούστον, με την αντίστοιχη του Σάουθ Ντακότα.

Η Κέιτ Γεωργιάδης έκανε μία απίθανη βουτιά για να βγάλει την άμυνα, μην υπολογίζοντας ακόμα και το ενδεχόμενο τραυματισμού της, καθώς έπεσε πάνω σε ένα τραπέζι, το οποίο όπως δήλωσε στη συνέχεια, δεν είχε αντιληφθεί ότι βρισκόταν εκεί.

Η ομάδα της τελικά πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τη φάση των Sweet 16, όπου θα αντιμετωπίσει την κορυφαία ομάδα στο κολεγιακό πρωτάθλημα βόλεϊ των ΗΠΑ, εκείνη του Στάνφορντ.

Δείτε το βίντεο:

DIVING into the Sportscenter Top Ten at the #⃣1⃣ spot!@kate_george17 x @SportsCenter x #BeSomeone pic.twitter.com/Ntk2CwdtcS