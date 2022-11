Ιντάλγκο: «Χαρείτε μια νίκη, είχαμε 50 σερί - Σύντομα θα έρθουν στο ναό μας»

Το δικό του σχόλιο για το σαββατιάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έκανε ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο, μετά την την ήττα του Ολυμπιακού με 3-2 σετ.

Μάλιστα, ο ίδιος έκανε λόγο για το 50-0 σερί που είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας πως οι «πράσινοι» πρόκειται να επισκεφθούν το... ναό των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο γύρο.

«Μεγάλη ομαδική προσπάθεια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το μάθημα το πήραμε και συνεχίζουμε, θα χρειαστεί όμως να επισκεφτούν και τον ναό μας σύντομα! Μερικές φορές ακόμα και όταν χάνεις κερδίζεις πράγματα. Είμαστε ακόμα στην 1η θέση του πρωταθλήματος και βασιζόμαστε μόνο στην ομαδική μας προσπάθεια!».

Great Team effort in the Derby

Lesson learned and we keep going,they may have to visit out temple too any time soon!

Sometimes even when you lose you WIN

We are still in the 1 place of the League and just depend of our team effort !

We are @OlympiacosSFP #SHO23 #WithTheHammer🔨 pic.twitter.com/5NbmmhrgGs