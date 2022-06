Thessaloniki Grand Slam: Τα αποτελέσματα των γυναικών στα προκριματικά

Στις 9 το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησαν οι προκριματικοί αγώνες του Thessaloniki Grand Slam.

Συνολικά 25 ομάδες γυναικών θα διεκδικήσουν τα τέσσερα εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό, το οποίο θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

1. Πατακοπούλου Μοσχούλα/Φωκιανού Αναστασία vs bye

2. 17/06/22 9:00 1 Δοκοπούλου Λητώ /Μαρώση Καλλιόπη vs Δηλαβέρη Αθηνά/Καζάκου Ελευθερία 2-1 (21,8, 19-21, 16-14)

3. 17/06/22 9:00 2 Θωμαΐδου Χριστίνα-Αγόρα/Μπαρμπαλιού Ελευθερία vs Αγγελή Θεοδώρα/Μπαγλατζή Ευαγγελία-Ιωάννα 2-0 (21-11, 21-13)

4. 17/06/22 9:36 2 Αρμόνη Χρύσα/Αρμόνη Χριστίνα vs Αλτίνη Κατερίνα /Malesic Lorin 0-2 (17-21, 8-21)

5. Χατζηδημητρίου Γεωργία/Kimble Chloe Raine vs bye 2 <->

6. 17/06/22 10:03 1 Λεονταρίδου Έλενα/Νικηφορίδου Σοφία vs Σούλη Βίβη/Αγγελοπούλου Αναΐς 0-2 (15-21, 12-21)

7. 17/06/22 10:14 2 Αργυρίου Ειρήνη/Κωστάκη Ιφιγένεια vs Μαραθοκαμπίτου Ναυσικά/Μπρουκς Αγάπη 0-2 (17-21, 18-21)

8. bye vs Σαμπάτη Ιφιγένεια/Χριστοδούλου Χρυσάνθη

9. Σπυροπούλου Χαρά/Malesic Erin vs bye

10. 17/06/22 10:45 1 Δημοπούλου Μαίρη/Μαγκανάρη Μαρία-Χριστίνα vs Καρυτίνου Μαρία-Νεφέλη/Οικονομοπούλου Φανή 2-0 (21-13, 21-16)

11. 17/06/22 11:02 2 Λάβδα Ευανθία/Χατζή Ελένη vs Γιορανίδη Άννα/Παπουνίδου Ζωή 2-0 (21-19, 22-20)

12. bye vs Μολδοβανίδη Τατιάνα/Σαρακατσάνη Θεοδώρα

13. Ματιάδη Βασιλική/Παρισάκη Ιωάννα vs bye

14. 17/06/22 11:29 1 Κουκουδίτσκα Κυριακή/Λιόφτη Κατερίνα vs Βλασερού Παναγιώτα /Σωτηρίου Μαρία 0-2 (14-21, 12-21)

15. 17/06/22 11:48 2 Λιούνη Δέσποινα/Σακκά Κατερίνα vs Δαμασκηνού Ναταλία/Αλιφέρη Ευθαλία 2-0 (21-08, 21-14)

16. bye vs Σακελλαρίδη Περσεφόνη/Χρυσομάλλη Αθηνά

17. 17/06/22 13:03 1 Πατακοπούλου Μοσχούλα/Φωκιανού Αναστασία vs Δοκοπούλου Λητώ /Μαρώση Καλλιόπη 2-0 (21-18, 21-12)

18. 17/06/22 13:50 1 Θωμαΐδου Χριστίνα-Αγόρα/Μπαρμπαλιού Ελευθερία vs Αλτίνη Κατερίνα /Malesic lorin 2-0 (21-12, 21-16)

19. 17/06/22 14:37 1 Χατζηδημητρίου Γεωργία/Kimble Chloe Raine vs Σούλη Βίβη/Αγγελοπούλου Αναΐς 2-1 (9-21, 21-19, 15-12)

20. 17/06/22 15:40 1 Μαραθοκαμπίτου Ναυσικά/Μπρουκς Αγάπη vs Σαμπάτη Ιφιγένεια/Χριστοδούλου Χρυσάνθη 0-2 (19-21, 10-21)