Τέλος το φιάσκο: Στην McLaren ο Πιάστρι το 2023

Ο Όσκαρ Πιάστρι βρήκε τη θέση του στην F1. O περσινός πρωταθλητής της F2 μετά το φιάσκο με την Alpine, όπου τον ανακοίνωσε για το 2023 χωρίς να έχουν συμφωνήσει θα γίνει κάτοικος Αγγλίας. Η McLaren αφού έλυσε το συμβόλαιο του Ντάνιελ Ρικιάρντο ανακοίνωσε πως το δίδυμο της για τη νέα σεζόν θα είναι οι Νόρις, Πιάστρι, ενώ κέρδισε και την έφεση που έκανε κατά της γαλλικής ομάδας.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, πως η Alpine θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Φερνάντο Αλόνσο σε μερικές μέρες.

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊



Full story. ⬇️