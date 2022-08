Επίθεση Αλόνσο σε Χάμιλτον: «Είναι ηλίθιος, ξέρει να οδηγεί μόνο όταν είναι 1ος»

Πολλά νεύρα είχε με τον Λιούις Χάμιλτον ο Φερνάντο Αλόνσο, καθώς στον 1ο γύρο του Grand Prix του Βελγίου, ο Βρετανός στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Ισπανό έκανε λάθος, καβαλώντας τον μπροστινό αριστερό τροχό του Αλόνσο.

«Ναι, τι ηλίθιος! Μου έκλεισε την πόρτα από την εξωτερική. Είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα αλλά αυτός ο τύπος ξέρει μόνο να οδηγεί και να ξεκινά στην 1η θέση» ανέφερε χαρακτηριστικά μετά τη σύγκρουση ο Φερνάντο Αλόνσο.

Δείτε εδώ τη σύγκρουση:

The contact between Lewis Hamilton and Fernando Alonso...#F1 #BelgianGP #LewisHamilton #FernandoAlonso pic.twitter.com/DlmggBHQnQ