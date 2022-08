Μπέρδεμα τέλος: Αυτή είναι η σειρά εκκίνησης στο grand prix του Βελγίου (pic)

Όπως γνωρίζετε ήδη, ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, ωστόσο στην pole position θα βρεθεί αύριο ο (2ος στα δοκιμαστικά) Κάρλος Σάινθ, λόγω της ποινής θέσεων που επιβλήθηκε τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Ολλανδός, όμως, δεν ήταν ο μόνος που «κουβαλούσε» πέναλτι, καθώς στην ίδια μοίρα βρίσκονταν- και πάλι λόγω υπέρβασης του αριθμού διαθέσιμων κινητήρων- τόσο ο Λεκλέρκ, όσο και οι Νόρις, Μπότας, Οκόν και Μικ Σουμάχερ!

Αυτό, φυσικά, έφερε τεράστιες ανακατατάξεις και στην σειρά εκκίνησης, που θα βρει τον Σάινθ στο p1, τον Πέρες δίπλα του, τον Αλόνσο 3ο και τους Χάμιλτον, Ράσελ, Άλμπον (τρομερή επίδοση για τον πιλότο της Ουίλιαμς!), Ρικιάρντο, Γκασλί, Στρολ και Φέτελ.

Ο Μαξ θα ξεκινήσει 15ος και ο έτερος διεκδικητής του τίτλο, ο Λεκλέρκ, 16ος.

Δείτε αναλυτικά την σειρά εκκίνησης:

