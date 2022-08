Θρίαμβος για τη Hyundai στο Ράλι Βελγίου

Η Hyundai Motorsport σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) 2022 της FIA, κατακτώντας την πρώτη θέση στο βάθρο του Ypres Rally Βελγίου, τον ένατο γύρο της σεζόν, χάρη σε έναν εντυπωσιακό αγώνα των Ott Tänak και Martin Järveoja.

Οι Oliver Solberg και Elliott Edmondson κατέκτησαν την εξαιρετική τέταρτη θέση, με τους Thierry Neuville και Martin Wydaeghe να κερδίζουν τρεις βαθμούς για την ομάδα στην Power Stage

Οι Oliver Solberg και Elliott Edmondson εξασφάλισαν το καλύτερο αποτέλεσμά τους έως σήμερα στο WRC κατακτώντας την τέταρτη θέση με το Hyundai i20 N Rally1.



Οι Neuville και Wydaeghe, παράλληλα, κατέκτησαν τρεις βαθμούς για την ομάδα από την Kemmelberg Power Stage έχοντας εντυπωσιακό ρυθμό όλο το Σαββατοκύριακο. Το βελγικό πλήρωμα συγκέντρωσε οκτώ νίκες στις ειδικές του Ypres, καθώς και τον ταχύτερο χρόνο στην SS10 το Σάββατο, υπογραμμίζοντας τις επιδόσεις τους στον αγώνα της χώρας τους.



Το Hyundai i20 N Rally1 έχει πλέον κατακτήσει τρεις νίκες το 2022, στα χωμάτινα ράλι της Σαρδηνίας και της Φινλανδίας και τώρα στην άσφαλτο του Βελγίου.



Σημειώσεις πληρώματος: Ott Tänak/Martin Järveoja (#8 Hyundai i20 N Rally1)

Τρίτη νίκη της σεζόν για τους Εσθονούς και δεύτερη σερί

Το αποτέλεσμα ενισχύει τη δεύτερη θέση του Tänak στο πρωτάθλημα οδηγών (131 βαθμοί)

Ο Tänak δήλωσε : «Η νίκη στο Ypres είναι μια μεγάλη έκπληξη για εμάς αμέσως μετά τη Φινλανδία. Δεν περιμέναμε να έρθουμε εδώ και να πάρουμε τη νίκη, αλλά είναι υπέροχο να βλέπουμε να έρχονται τόσο δυνατά αποτελέσματα. Μπορέσαμε να συνδυάσουμε τα πράγματα κατά τη διάρκεια του ράλι, ακόμα κι αν δεν ένιωθα άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο και να είμαστε πιο δυνατοί, επομένως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Η ταχύτητα ήταν αρκετή για να παραμείνουμε στη θέση μας σήμερα και να διατηρήσουμε έναν καλό ρυθμό μέχρι το τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος με την επιτυχία μας».



Σημειώσεις πληρώματος: Oliver Solberg/Elliott Edmondson (#2 Hyundai i20 N Rally1)

Ο καλύτερος τερματισμός στο WRC μέχρι σήμερα με την κατάκτηση της τέταρτης θέσης

Ο Solberg δήλωσε : «Είναι φανταστικό να πετύχουμε ένα τόσο σπουδαίο αποτέλεσμα. Είναι ωραίο που όλη η ομάδα συνεργάζεται τόσο δυνατά. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, ένα πολύ ανταγωνιστικό ράλι σε δύσκολους δρόμους. Δεν είχα καλή επίδοση στην άσφαλτο την τελευταία φορά στην

Κροατία και μετά από μια απογοητευτική εμφάνιση στη Φινλανδία, πέρασα σίγουρα μερικές δύσκολες εβδομάδες. Η ομάδα ήταν απίστευτα υποστηρικτική, είχαμε μια εξαιρετική ομαδική δουλειά για να φτάσουμε εδώ. Είναι υπέροχο που κατέκτησα αυτό το αποτέλεσμα.»



Σημειώσεις πληρώματος: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (#11 Hyundai i20 N Rally1)

Κατέκτησε τρεις βαθμούς στην Power Stage

Οκτώ νίκες στις ειδικές του Σαββατοκύριακου για το πλήρωμα των Βέλγων



Ο Neuville δήλωσε : «Ήταν ένα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο για εμάς και τους φίλους μας. Συγχαρητήρια στον Ott που έφερε τη νίκη στην ομάδα. Η ομάδα έχει κάνει απίστευτη δουλειά και αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί μεγάλη ώθηση. Από την πλευρά μου, το πιο θετικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η αξιοπιστία και οι επιδόσεις του αυτοκινήτου. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους πάρα πολλούς θεατές που μας επευφημούσαν – ήταν καταπληκτική υποστήριξη. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να διασκεδάσουμε λίγο και ελπίζουμε το ίδιο να έκαναν και οι φίλοι μας».



Ο κ. Julien Moncet, Deputy Team Director δήλωσε : «Είναι μια σπουδαία νίκη μετά από ένα ακόμη φανταστικό αγώνα από τον Ott και τον Martin που μας έφερε ξανά στην κορυφή του βάθρου. Πήραμε διαδοχικές νίκες, πρώτα στη Φινλανδία και τώρα στο Ypres, αναδεικνύονταν ότι το αυτοκίνητό μας είναι ικανό να κερδίζει παντού και αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό. Ο Όλιβερ και ο Έλιοτ είχαν επίσης ένα καταπληκτικό ράλι. Ήρθαν εδώ λίγο αβέβαιοι μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη Φινλανδία. Προσπαθήσαμε να τους φέρουμε στην καλύτερη δυνατή θέση για να τα καταφέρουν – και έκαναν ακριβώς αυτό και περισσότερα με μια καλή απόδοση και το καλύτερο αποτέλεσμα τους μέχρι στιγμής. Για τον Thierry και τον Martijn, φυσικά η χθεσινή τους αποχώρηση σήμαινε ότι μπορούσαν να επικεντρωθούν μόνο στην Power Stage. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς ο Thierry αντέδρασε τόσο θετικά μπροστά στην απογοήτευση, μπορούμε να μάθουμε πολλά από τη στάση του. Έχουμε μια πολύ θετική δυναμική και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να διατηρήσουμε αυτή την τροχιά. Προς το παρόν, απλώς θα απολαύσουμε τη στιγμή».



Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA (WRC) επιστρέφει στις χωμάτινες διαδρομές για τον δέκατο γύρο της σεζόν 2022 που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα! Το Acropolis Rally Greece θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως 11 Σεπτεμβρίου, με το Service Park να βρίσκεται και φέτος στη Λαμία.



Συνολική Κατάταξη – Ypres Rally Belgium

1 O. Tänak

M. Järveoja

Hyundai i20 N Rally1

2:25:38.9

2 E. Evans

S. Martin

Toyota GR Yaris Rally1

+5.0

3 E. Lappi

J. Ferm

Toyota GR Yaris Rally1

+1:41.6

4 O. Solberg

E. Edmondson

Hyundai i20 N Rally1

+3:28.5

5 T. Katsuta

A. Johnston

Toyota GR Yaris Rally1

+6:06.1

6 S. Lefebvre

A. Malfoy

Citroën C3 Rally2

+9:45.7

7 A. Mikkelsen

T. Eriksen

Škoda Fabia Evo

+10:03.8

8 Y. Rossel

V. Sarreaud

Citroën C3 Rally2

+10:54.8

9 C. Ingram

C. Drew

Škoda Fabia Evo

+11:20.8

10 N. Gryazin

K. Aleksandrov

Škoda Fabia Evo

+11:26.8



2022 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι FIA _ Κατάταξη Κατασκευαστών

Μετά τον 9ο γύρο

1 Toyota Gazoo Racing World Rally Team

381

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team

293

3 M-Sport Ford World Rally Team

188

4 Toyota Gazoo Racing World Rally Team NG

100



2022 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι FIA _ Κατάταξη Οδηγών

Μετά τον 9ο γύρο

1 K. Rovanperä

203

2 O. Tänak

131

3 E. Evans

116

4 T. Neuville

106

5 T. Katsuta

92

6 C. Breen

64

7 E. Lappi

57

8 S. Loeb

35

9 S. Ogier

34

10 D. Sordo

34

11 G. Greensmith

34

12 A. Mikkelsen

25

13 O. Solberg

21



(*) Όλα τα αποτελέσματα εξακολουθούν να υπόκεινται σε επίσημη επιβεβαίωση της FIA.