Μετά το τρομερό κάζο χθες με τον Πιάστρι στην Alpine, η Williams ανακοίνωσε (όντως) την επέκταση του συμβολαίου του Άλεξ Άλμπον. Ο Άλμπον αντικατέστησε τον Ράσελ στην αρχή της σεζόν και μετά τα καλά δείγματα που έδειξε, θα μείνει στην Williams το 2023 ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση το συμβόλαιό του είναι πολυετές.

BREAKING: Alex Albon to remain with Williams for 2023 and beyond!#F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/2kG4SfY0zj