Στην Alpine ο Πιάστρι

Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι και επίσημα οδηγός της Aston Martin για το 2023, όπου αντικατέστησε τον Σεμπάστιαν Φέτελ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος του 2022.

Η Alpine αποφάσισε και ανακοίνωσε την προσθήκη του Όσκαρ Πιάστρι στο πλευρό του Εστεμπάν Οκόν για το 2023, με τον πρωταθλητή του 2021 στην F2 να έχει επιτέλους τη θέση που έψαχνε στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

BREAKING: Oscar Piastri will drive for Alpine in 2023!



(The 2021 Formula 2 champion graduates to Formula 1)#F1 @OscarPiastri @AlpineF1Team pic.twitter.com/SIM7FEnwqi