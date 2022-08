Μεταγραφή «βόμβα»: Στην Aston Martin ο Αλόνσο (pic)

Σε μία πολύ δυνατή προχώρησε Aston Martin που ανακοίνωσε την πολυετή συμφωνία της με τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός οδηγός βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Alpine, αλλά τον πρόλαβε η Ashton Martin, που ήθελε άμεσα να καλύψει το κενό που άφησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ.

«Έχω ακόμα την 'πείνα' και τη φιλοδοξία να αγωνίζομαι για τις πρώτες θέσεις και θέλω να γίνω μέρος ενός οργανισμού που είναι αφοσιωμένος στο να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να πετύχει. Όλοι εκτιμούμε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στην κορυφή και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να εργαστούμε μαζί για να βρούμε την απαραίτητη απόδοση. Το πάθος και η επιθυμία που έχω δει με πείθουν να συνεχίσω να απολαμβάνω το σπορ. Σκοπεύω να κερδίσω ξανά και ως εκ τούτου πρέπει να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που μου φαίνονται σωστές» έχει δηλώσει ο Αλόνσο.

Ο ιδιοκτήτης της Aston Martin, πάντως, Λόρενς Στρολ, εξέφρασε το θαυμασμό του για τον Αλόνσο και όπως είπε διαπίστωσε ότι οι φιλοδοξίες τους συμβαδίζουν.

«Γνωρίζω και θαυμάζω τον Φερνάντο εδώ και πολλά χρόνια και ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι είναι αφοσιωμένος στη νίκη, όπως εγώ. Έχω βάλει στόχο να συγκεντρώσω τους καλύτερους ανθρώπους και να αναπτύξω τους κατάλληλους πόρους και οργάνωση για να πετύχω σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό άθλημα και αυτά τα σχέδια διαμορφώνονται τώρα στο Σίλβερστον (σ.σ. η έδρα της ομάδας). Έμοιαζε φυσικό να προσκαλέσουμε τον Fernando να συμμετάσχει στην ανάπτυξη μιας νικήτριας ομάδας και πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε στις πρόσφατες συνομιλίες μας ότι έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες και αξίες και ήταν λογικό και εύκολο να επιβεβαιώσουμε την επιθυμία μας να συνεργαστούμε».

