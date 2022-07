Ο Σαρλ Λεκλέρκ έκανε έναν εντυπωσιακό αγώνα στη Γαλλία, ωστόσο στον 19ο γύρο όλα άλλαξαν. Ο Μονεγάσκος που είχε πρόβλημα με το γκάζι του όπως και στην Αυστρία, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και καρφώθηκε στις μπαριέρες στην 11η στροφή και εγκατέλειψε για 3η φορά φέτος, ενώ οδηγούσε το Grand Prix!

Charles Leclerc forced to retire from a race whilst leading for a third time this season 😳#FrenchGrandPrix pic.twitter.com/EaQrf8MwiO