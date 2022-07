Ποιος να συγκριθεί μαζί του! Ο Μαξ Φερστάπεν στο δεύτερο σπίτι του που ακούει στο όνομα «Red Bull Ring» και τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του, πήρε μία pole για το αυριανό sprint race με έναν απίθανο γύρο.

Βέβαια για να γίνει αυτό έπρεπε η Mercedes που ήταν πολύ δυνατή και σήμερα να... βγάλει τα μάτια της. Πρώτα ο Λιούις Χάμιλτον και μετά ο Τζορτζ Ράσελ έκαναν απανωτά λάθη και κατέληξαν στις μπαριέρες.

Αντίθετα ο Σαρλ Λεκλέρκ παρά την τίμια προσπάθεια, έμεινε μισό δέκατο πίσω από τον Φερστάπεν με τον έτερο πιλότο της Scuderia και προηγούμενο pole man, Κάρλος Σάινθ, να ολοκληρώνει την πρώτη τριάδα.



QUALIFYING CLASSIFICATION



