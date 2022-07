Ο νεαρός αμυντικός της Λίβερπουλ παρακολούθησε το συναρπαστικό GP της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ αντάλλαξε και... φανέλες με τον Μαξ Φερστάπεν

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, έδωσε στον Ολλανδό πιλότο, μια υπογεγραμμένη φανέλα της Λίβερπουλ, ενώ ο Φερστάπεν με την σειρά του, έδωσε στον Άγγλο διεθνή ένα μπλουζάκι της Red Bull Racing.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες:

Trent Alexander-Arnold linked up with ​​Max Verstappen at the British Grand Prix 🤝 pic.twitter.com/2idYI7W976