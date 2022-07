Ζου: «Το Halo μου έσωσε τη ζωή»

Ευγνώμον στο σύστημα προστασίας των πιλότων, το οποίο βρίσκεται μπροστά στα μάτια τους, γνωστό ως Halo, είναι ο Γκουάνγιου Ζου, όπως είπε με μήνυμά του social media, καθώς αυτό του έσωσε τη ζωή από το σοκαριστικό ατύχημα που είχε.

«Είμαι καλά, όλα είναι καθαρά. Το halo με έσωσε σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για τα ευγενικά μηνύματά σας» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κινέζος οδηγός.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0