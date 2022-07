Παγώνει το αίμα: Τρομακτικό ατύχημα του Ζου στο Σίλβερστοουν! (vids)

Λίγες στιγμές μετά την εκκίνηση του Βρετανικού grand prix ο Κινέζος πιλότος της Alfa Romeo είχε ένα τρομακτικό ατύχημα, με τις πρώτες πληροφορίες, ευτυχώς, να αναφέρουν πως είναι καλά.

Ένα τρομακτικό ατύχημα είχε ο Γκουάνγιου Ζου με το ξεκίνημα του Βρετανικού Grand Prix, όπου ο οδηγός της Alfa Romeo συγκρούστηκε με άλλο μονοθέσιο στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα μάλιστα το μονοθέσιο του Κινέζου οδηγού να γυρνάει ανάποδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ζου δεν κινδυνεύει και έχει κανονικά τις αισθήσεις του, όπως ενημέρωσε η Alfa Romero, παρά τη σφοδρή σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Δείτε εδώ τα βίντεο:

The crash between Gasly v Russel v Zhou #F1 pic.twitter.com/be2n6Y75YW — 💙💛 Rel' 3️⃣3️⃣ (@xRelbug) July 3, 2022

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU — Tanya 🧚🏾‍♀️ (@Taaaanxo) July 3, 2022