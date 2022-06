Δύσκολο τριήμερο για Λεκλέρκ: Ποινή δέκα θέσεων στο Μόντρεαλ

Η Ferrari είδε τον Λεκλέρκ να εγκαταλείπει στο Μπακού και μετά την Ισπανία έβαλε δύσκολα στην ιταλική ομάδα, καθώς έμεινε πίσω στο πρωτάθλημα.

Η Scuderia ανακοίνωσε πως ο Μονεγάσκος θα έχει νέο κινητήρα κάτι που αυτόματα σημαίνει και ποινή δέκα θέσεων στο Μόντρεαλ. Έτσι το διήμερο δυσκολεύει για τον Λεκλέρκ που ακόμα και αν πάρει την pole θα ξεκινήσει από την 11η θέση σε μία πίστα που δεν ευνοεί τα προσπεράσματα.

BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty following a new power unit element#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/pbXkx6xdOZ