Όπως ανακοίνωσε η F1 το Grand Prix της Μελβούρνης, ένα από τα ιστορικότερα στο καλεντάρι θα παραμείνει μέχρι το 2035 στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ φέτος μετά από 2 χρόνια απουσία λόγω covid η F1 επέστρεψε με τον Λεκλέρκ να παίρνει μια εύκολη νίκη.

