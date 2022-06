H BMW υπόσχεται αυτονομία 965 km στις νέες τις μπαταρίες Gemini

H BMW εξελίσσει το τελευταίο διάστημα σε συνεργασία με την αμερικανική τεχνολογική φίρμα, Our Next Energy (ONE), μια νέα γενιά μπαταριών μεγάλης εμβέλειας, η οποία θα παρουσιαστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σε ένα πρωτότυπο μοντέλο της οικογένειας iX, προς τα τέλη του έτους και κατόπιν, στα μοντέλα παραγωγής.

Η νέα αυτή γενιά, θα αποτελείται ουσιαστικά από δυο τύπους μπαταριών, με την πιο ισχυρή έκδοση αυτών να προσφέρει μεταξύ άλλων και αυτονομία με μία μόλις φόρτιση που θα ξεπερνά τα 600 μίλια ή 965 χιλιόμετρα! Η μπαταρία Gemini όπως ονομάζεται, μειώνει τη χρήση «παραδοσιακών» υλικών όπως το κοβάλτιο, το νικέλιο, το γραφίτη και το λίθιο και εστιάζει στην ανάπτυξη νέων χημικών ενώσεων των ηλεκτροδίων. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο και εκ των ιδρυτών της ONE, Mujeeb Ijaz, η νέα αυτή τεχνολογία θα μειώσει σημαντικά το κόστος των μπαταριών, θα αυξήσει την αυτονομία και την απόδοση τους, ενώ θα εξασφαλίσει και τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαδικασία ανακύκλωσης τους μετά το πέρας της ζωής τους. Ο Ijaz ανέφερε επίσης ότι οι δοκιμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες, απέδειξαν στην πράξη ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες κατάφεραν να διανύσουν κάτω από το περιτύλιγμα ενός πρωτότυπου μοντέλου το Δεκέμβρη που μας πέρασε περισσότερα από 1.200 km με μία μόλις φόρτιση. Πηγή: drive.gr