Το Grand Prix της Νότιας Αφρικής επιστρέφει στην F1!

Λόγω covid το Grand Prix της Νότιας Αφρικής είχε μπει στην κουβέντα το 2021 για να βρίσκεται στο καλεντάρι, ωστόσο τότε οι ιθύνοντες της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού προτίμησαν την Ίμολα.

Όμως μετά από 30 χρόνια και το τελευταίο Grand Prix που είχε βρει νικητή τον Άλεν Προστ, όλα δείχνουν πως η F1 θα επιστρέψει στη Νότια Αφρική την επόμενη σεζόν στην ιστορική πίστα του Καγιαλάμι, ενώ αρκετοί είναι οι πιλότοι που έχουν υποστηρίξει την συγκεκριμένη κίνηση με πρώτο τον Λιούις Χάμιλτον.

Formula 1 are working towards a deal for South Africa to re-join the race calendar in 2023 🇿🇦 pic.twitter.com/JH7j6BPwRd