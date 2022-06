Αδιανόητο βίντεο: Το porpoising «τσάκισε» τον Χάμιλτον! (vid)

Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 4ος στο Αζερμπαϊτζάν και αναδείχθηκε οδηγός της ημέρας την Κυριακή, ωστόσο τα προβλήματα της Mercedes έχουν... τσακίσει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Η γερμανική ομάδα έχει το μεγαλύτερο porpoising από όλα τα μονοθέσια μέχρι τώρα και ο Βρετανός με ηρωικές προσπάθειες και παρά τους αφόρητους πόνους στη μέση κατάφερε να τερματίσει, όμως μετά δε μπορεί να βγει από το μονοθέσιό του. Μάλιστα σε άλλο στιγμιότυπο ο Ντάνιελ Ρικιάρντο φαίνεται πως ταλαιπωρείται από το ίδιο πρόβλημα και κάνει ασκήσεις πριν μιλήσει στην κάμερα.

he really need that massage asap😭 pic.twitter.com/Aq1XH7KsYj