Καταστροφή για τη Φεράρι: Εκτός και ο Λεκλέρ! (vid)

Από το κακό στο χειρότερο η Φεράρι στο Grand Prix του Μπακού. Αρχικά, ο Κάρλος Σάινθ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το μονοθέσιό του και αποχώρησε, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε και ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος είχε κερδίσει και την pole position.

Συγκεκριμένα, στον 20ο γύρο σε μία ανύποπτη στιγμή, έσκασε το μοτέρ στο μονοθέσιο, με αποτέλεσμα ο Μονεγάσκος να μη μπορεί να συνεχίσει και να εγκαταλείπει και αυτός το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν.

LAP 20/51



Plumes of smoke coming out of Leclerc's car



Looks like his engine has blown. He's out! 😖#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Ub4ihbtV0m