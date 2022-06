Μια από τα ίδια η δεύτερη Φεράρι: Νέα εγκατάλειψη για τον Σάινθ…

Ακόμη μία εγκατάλειψη για τον Κάρλος Σάινθ στη σεζόν, καθώς μετά το Grand Prix της Αυστραλίας και αυτό της Ίμολα, ο Ισπανός εγκατέλειψε και στο Μπακού. Στον 9ο γύρο και ενώ βρισκόταν στην 4η θέση, ο Σάινθ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για τρίτη φορά σε 8 αγώνες, με τον 27χρονο να λέει πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μονοθέσιό του.

