Ο Αυστραλός μετά από πέντε χρόνια στη Ducati είπε σήμερα και επίσημα το «αντίο» στην ομάδα της Ιταλίας. Η ΚΤΜ μετά από 8 χρόνια έφερε πίσω τον Τζακ Μίλερ, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο μέχρι το 2024 και θα πάρει τη θέση του Ολιβέιρα, ως team mate του Μπίντερ.

BREAKING NEWS 🚨@jackmilleraus will race for Red Bull KTM Factory Racing from the 2023 MotoGP season. ✍️



📰 | https://t.co/hP5HLUwkD7 pic.twitter.com/XGJNqhaowA