Το Nissan Z θα είναι το επίσημο αυτοκίνητο ασφαλείας στους αγώνες του Super GT

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC) ανακοίνωσαν ότι το ολοκαίνουργιο Nissan Z θα χρησιμεύσει ως αυτοκίνητο ασφαλείας στους αγώνες του Super GT, που διοργανώνει η GT Association, Inc.

Το σπορ αυτοκίνητο θα κάνει το ντεμπούτο του στον τρίτο γύρο της σεζόν 2022 στη πίστα της Suzuka, με την τελετή παράδοσης να πραγματοποιείται στον αγώνα της 29ης Μαΐου. Ο Takao Katagiri, επικεφαλής του Γραφείου Επιχειρηματικής Μονάδας Motorsports της Nissan και πρόεδρος της NMC, δήλωσε, «Φέτος ξεκινήσαμε τους αγώνες στο Super GT με το Nissan Z GT500. Τώρα το Z, η ενσάρκωση του Nissan DNA, θα υποστηρίξει την ασφάλεια της διοργάνωσης». Τα αυτοκίνητα ασφαλείας εκτελούν ζωτικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων της πίστας, πριν από τον αγώνα, για τυχόν εμπόδια, καθώς και των οδηγών των αγωνιστικών αυτοκινήτων, όταν συμβαίνουν ατυχήματα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το όχημα ασφαλείας είναι δωρεά της Nissan και της NMC. Το σπορ αυτοκίνητο Z συμβολίζει το πάθος της Nissan για την οδήγηση και έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο, για περισσότερα από 50 χρόνια. Το Z 2023 προσφέρει ένα κομψό, ελκυστικό εξωτερικό με μια σιλουέτα που δείχνει σεβασμό στο μοντέλο πρώτης γενιάς, με μακρύ καπό και χαμηλό στήσιμο πίσω. Στο εσωτερικό του, το οδηγοκεντρικό cockpit περιλαμβάνει μια προσαρμόσιμη οθόνη 12,3 ιντσών, με διαθέσιμα δερμάτινα σπορ καθίσματα και ηχοσύστημα Bose® 8 ηχείων. Όλα τα μοντέλα Nissan Z 2023 είναι εξοπλισμένα με κινητήρα 3.0 λίτρων V6, με διπλό turbo 400 ίππων και επιλογή είτε χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων με συμπλέκτη αγωνιστικών επιδόσεων EXEDY®, ή του νέου αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων με paddles αλουμινίου.