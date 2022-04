Λεκλέρ: «Έχω ένα υπέροχο μονοθέσιο, είχαμε τρομερό ρυθμό στον αγώνα» (vid)

Την δεύτερη του νίκη μέσα στο 2022 πανηγύρισε ο Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστραλίας, με τον ίδιο να φτάνει στην τέταρτη νίκη της καριέρας του στην Formula 1.

Μετά και την εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν, η διαφορά σ΄ότι έχει να κάνει με την βαθμολογία των οδηγών έχει εκτοξευτεί στους 34 βαθμούς από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος είναι δεύτερος στην σχετική κατάταξη.

Στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα, ο οδηγός της Ferrari δεν έκρυψε την χαρά του, για τη νίκη του αυτή. «Έχω ένα υπέροχο μονοθέσιο. Είναι η πρώτη μου νίκη όπου είχα υπό έλεγχο τη διαφορά. Το μονοθέσιο ήταν απίστευτο, είχαμε τρομερό ρυθμό στον αγώνα, τα ελαστικά ήταν εξαιρετικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν όμως ένας δύσκολος αγώνας, παραλίγο να χάσω την 1η θέση, είχα πολλή υποστροφή μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας, δεν είχα πρόσφυση. Μου πήρε μερικές στροφές να την ανακτήσω και μετά απλά… κέρδισα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στα λεγόμενα του.

Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με τις πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου, ο ίδιος απάντησε: «Είναι πάρα πολύ νωρίς να σκέφτομαι το πρωτάθλημα. Φυσικά έχουμε ένα πολύ καλό μονοθέσιο, ένα πολύ αξιόπιστο μονοθέσιο. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και αν γίνει αυτό θα έχουμε μεγάλες πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Αυτό με κάνει χαρούμενο και χαμογελαστό γιατί είχαμε δύο πολύ δύσκολα χρόνια για εμένα και την ομάδα. Χαίρομαι που είμαστε και πάλι σε αυτή τη θέση».

𝑺𝑼𝑷𝑬𝑹 𝑾𝑰𝑵 number 240 for the Scuderia Ferrari! @Charles_Leclerc nailing his win number 4, too bad for @CarlosSainz55!#essereFerrari 🔴 #AusGP pic.twitter.com/fYAhaD9zoQ