Επαναλαμβάνω: Ο Μαξ θα «χτυπήσει» Μίκαελ, Λιούις

Η ανίκανη να βγάλει πρωταθλητή Φεράρι, το γυναικείο μυαλό της Ρεντ Μπουλ και οι αβάντες στη Μερσέντες. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Ολλανδία

Kαλησπέρα και καλό χειμώνα να έχουμε.

* Ελειψα αρκετές μέρες είναι η αλήθεια και «χάσαμε» το Σπα, αλλά επανερχόμαστε δριμύτεροι.

* Όπως και ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός συνεχίζει με το γκάζι στο πάτωμα και είναι πλέον οριστικό: Εχει ουσιαστικά ανακηρυχθεί πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά στη Φόρμουλα 1.

* Η διαφορά του, πλέον, από τον Σαρλ Λεκλέρλ υπερβαίνει τους 100 πόντους και για να έρθει τούμπα το πρωτάθλημα πρέπει να πάρει τίτλο στη Σούπερ Λίγκα ο Γιάννης ο Κομπότης.

* Το ίδιο θα γίνει και στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Η Μερσέντες ξύπνησε αργά και φαίνεται να βρίσκει ρυθμό μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις στους κανονισμούς, ώστε να βοηθηθεί ο Βολφ και η ομάδα του (αλίμονο, τόση κλάψα έχουν ρίξει από την αρχή της σεζόν για το porpoising), ενώ η Φεράρι αποτελεί τη ντροπή του Μαρανέλο.

* Αν ζούσε ο «Γέρος», θα τον είχαν στείλει μια ώρα αρχύτερα από την καρδιά του.

* Κοιτάξτε στο βίντεο παρακάτω το απίθανο πιτ-στοπ. Απλά ανίκανοι να βγάλουν πρωταθλητή.

* «Δικαίως», λοιπόν, επιλέχθηκε για κεντρική φωτογραφία του σημερινού blog αυτή που βλέπετε πιο πάνω.

* Πάμε τώρα στον Μαξ. Ο ιπτάμενος Ολλανδός πετάει από gp σε gp και μας δικαιώνει όλο και περισσότερο. Θυμηθείτε (και σκρολάρετε πιο κάτω) τι σας έχω πει από τις αρχές της χρονιάς. Αν η Ρεντ Μπουλ συνεχίσει σε αυτό το τέμπο -είτε με τη δική της ομάδα κινητήρων, είτε με τη Χόντα, είτε με την Πόρσε-, ο Φερστάπεν θα φτάσει σε τίτλους τον Σουμάχερ και τον Χάμιλτον.

* Χθες έγραψε την 30η νίκη του και δεύτερη σερί στον αγώνα της πατρίδας του, πιάνοντας έναν άλλο θρύλο του motorsport από τη δεκαετία του '70, τον Έμερσον Φιτιπάλντι.

* Μερικά στατιστικά που αποδεικνύουν πολλά περισσότερα από όσα λέμε. Δείτε τι βρήκαμε:

Max Verstappen have now most wins before age of:

- 19 (1)

- 20 (1)

- 21 (4)

- 22 (7)

- 23 (9)

- 24 (17)

- 25 (30)

- 26 (30)

* Κάτι άλλο: λέμε για τον Φερστάπεν, τον Νιούι, τον Χόρνερ. Δε λέμε, όμως, για το γυναικείο μυαλό της αυστριακής dream team, την υπεύθυνη για τη στρατηγική: Χάνα Σμιτζ (Hannah Schmitz). Είναι η όμορφη κυρία που βλέπετε στη φωτογραφία.

* Πίσω, λοιπόν, από τους δυνατούς άνδρες, κρύβεται μια πανέξυπνη γυναίκα!

* Tι σας έχω πει για τον Ράσελ; P2 ο νεαρός Βρετανός και από την επόμενη σεζόν να είστε σίγουροι ότι στη Μερσέντες δεν θα υπάρχει ουσιαστικά πρώτος και δεύτερος οδηγός. Πιλότος με ξεχωριστή προσωπικότητα, χωρίς εξάρσεις και επιθετική οδήγηση, ώριμος σα να βρίσκεται μια δεκαετία στο σπορ και από ταλέντο στο τοπ-5 αυτή τη στιγμή.

* Αν, όμως, ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Φερνάντο Αλόνσο συνέχισε τις πτήσεις κι ενώ εκκίνησε από την 13η θέση, πήρε τελικά την 6η. Great job!

Tα ξαναλέμε στην Ιταλία...

Ουγγαρία, 31 Ιουλίου

· Καλησπέρα σας και πάλι.

· Μια εβδομάδα πέρασε από το προηγούμενο γκραν πρι και να ‘μαστε πάλι εδώ.

· Σε μια πίστα που για να προσπεράσεις πρέπει να είσαι μεγάλος μάστορας.

· Σαν τον Μαξ δηλαδή.

· Λοιπόν, ξέρετε κάτι; Τώρα που πέρασε η μισή χρονιά και «φεύγουμε» για διακοπές, ας δούμε τι έχουμε γράψει από την αρχή της σεζόν και τι γίνεται έως τώρα.

· Αν κάνετε ένα σκρολ ντάουν, θα διαβάσετε τα εξής:

· Ο Φερστάπεν είναι ο πιλότος με τη μεγαλύτερη, την πιο γεμάτη στόφα Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Εννοείται ότι έχει ήδη εξασφαλίσει τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο.

· Ο Λεκλέρκ είναι οδηγάρα, αλλά με αυτή την ομάδα έτσι όπως είναι τώρα, θα δει μόνο την κούπα του καφέ.

· Τα ίδια ισχύουν και για τον Σάινθ, όπως και για τον Πέρες. Ο Μεξικανός, βέβαια, έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται σε καλύτερη ομάδα, έχει το μειονέκτημα από την άλλη, ότι παίζει ξεκάθαρα τον ρόλο του δεύτερου.

· Το ταλέντο του Ράσελ. Ο Χάμιλτον του «έριξε» μόνο με τα μαλακά λάστιχα. Αν συνέλθει η Μερσέντες του χρόνου και φτιάξει αυτοκίνητο της προκοπής, ο νεαρός Βρετανός θα «παίζει» στα ίσια τον Λιούις και τον κορυφαίο ανταγωνισμό.

· Ο Μπινότο και οι συνεργάτες του, ειδικά εκείνοι που έχουν την ευθύνη της στρατηγικής, είναι να τους ρίξεις στη μάχη αν μπουκάρουν οι Τούρκοι στα νησιά μας.

· Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν απόφαση για το πιο απλό ζήτημα.

· Στον προηγούμενο αγώνα ήταν το πιτ στοπ του Σάινθ, με τον Ισπανό να ακούγεται να τους ρίχνει μπινελίκια από τον ασύρματο και τώρα έβαλαν στον πρωτοπόρο Λεκλέρκ σκληρά λάστιχα, ενώ γνωρίζουν ότι η «λευκή» γόμα χάνει 1,5 δευτερόλεπτο στο γύρο από τις υπόλοιπες. Θα τρίζουν τα κοκαλάκια του γερό-Εντσο με τον… Μίστερ Μπιν-ότο.

· Το twitter ξεσαλώνει φυσικά με τα χάλια τους.

· Μου φαίνεται ότι ο Χόρνερ πρέπει να καλέσει στο πάρτι του φινάλε της χρονιάς όλους αυτούς τους ανίκανους Ιταλούς για το τρόπαιο που «χάρισαν» στη Ρεντ Μπουλ και στον «κοχονάτο» Φερστάπεν φυσικά.

· Και λέμε «κοχονάτο» διότι το αποδεικνύει κάθε φορά χωρίς να το θέλει: μόνο και μόνο με τις ικανότητές του. Προσπέρασε τον Λεκλέρκ, έκανε μόνος του τετ α κε, έμεινε δεύτερος και τον ξαναπέρασε.

· Α, το καλύτερο: ξεκίνησε από την 10η θέση.

Πλέον, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου σίγουρο ότι ο Λεκλέρκ θα πάρει τη δεύτερη θέση, με τα όργια της ομάδας του.

· Oπως καθόλου βέβαιο δεν είναι ότι η Φεράρι θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση, όπως έχει διαμορφωθεί άλλωστε ο βαθμολογικός πίνακας.

· Στα υπόλοιπα: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο υπερτιμημένος οδηγός από τον Ρικιάρντο…

· Και κάτι τελευταίο που σας έγραψα από την αρχή της σεζόν και θα το βρείτε παρακάτω: το κατάλαβε ο Φέτελ και τα κρεμάει τα γάντια. Κρίμα είναι να ταλαιπωρείται στο κάρο της Αστον Μάρτιν ένας τόσο μεγάλος οδηγός με τέσσερα σερί παγκόσμια πρωταθλήματα.

Πολ Ρικάρ, 24 Ιουλίου

Καλησπέρα σας και καλό… καύσωνα να έχουμε, όσοι είμαστε ακόμα στην πόλη ή στις πόλεις.

* Τι ήταν πάλι αυτό με τη Φεράρι; Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει στο πρωτάθλημα η Σκουντερία κι έχει δώσει ενδιαφέρον. Διαφορετικά θα ήταν βαρετός μονόλογος της Ρεντ Μπουλ.

* Αυτό που πρέπει να πούμε και να αποδεχθούμε βασικά, είναι ότι η γκέλα των Ιταλών σε επίπεδο είτε στρατηγικής, είτε τεχνικού προβλήματος, θα αρχίσει να υποχωρεί από τη μία μονάδα στο Στοίχημα.

* Οι άνθρωποι είναι ανεκδιήγητοι. Μιλάμε για τεχνικούς, μηχανικούς και «στρατηγούς» εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ το χρόνο που δε μπορούν να συνεννοηθούν ούτε με τον πιλότο τους για το πότε θα μπει για πιτ στοπ. Τέτοια φαρσοκωμωδία παρακολουθούμε και ο Χόρνερ της Ρεντ Μπουλ κάνει πάρτι.

* Το στιγμιότυπο που οι μηχανικοί λένε στον Σάινθ “box box box” κι εκείνος απαντά “shut up” είναι η τέλεια ξεφτίλα…

* Το twitter, πάντως, βοά ότι ο Μπινότο εργάζεται για τους Αυστριακούς. Χιουμοριστικά βέβαια…

* Ο Σαρλ Λεκλέρκ είναι αλήθεια ότι τα έκανε θάλασσα στο γαλλικό γκραν πρι. Ο Μονεγάσκος, όμως, έχει πιάσει ένα απίθανο στατιστικό: είναι ήδη ο τρίτος poleman στην ιστορία της Φεράρι με 16! Πρώτος φυσικά ο Σουμάχερ με 58 και δεύτερος ο Λάουντα με 23. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει και πολύ να πιάσει τον μεγάλο Σούμι.

* Επίσης, ένα μεγάλο respect στον Λιούις Χάμιλτον. Με το σημερινό πόντιουμ έφτασε τα 186 (!!!). Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρετε: 7 παγκόσμιοι τίτλοι, 103 νίκες,103 pole positions, 60 ταχύτεροι γύροι. Μικροπράγματα που λέει κι ο Μαραβέγιας.

* Η φωτό της ημέρας προέκυψε από την έξοδο του Λεκλέρκ. Ιδού:

* Τα λέμε Ουγγαρία, απομένουν άλλοι 10 αγώνες. Όλα γίνονται φυσικά, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα θα πρέπει να αποκλειστούν από το πρωτάθλημα Ρεντ Μπουλ και Φερστάπεν για να το χάσουν με τα «δώρα» που κάνουν οι «κόκκινοι».

* Στη βασική φωτό τα ουρλιαχτά του Λεκλέρκ που άκουσε όλος ο πλανήτης.

Αυστρία, 10 Ιουλίου

Kαλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.

* Δεύτερο διαδοχικό απίστευτο και... μαμάτο γκαρν πρι, αυτή τη φορά στην Αυστρία, μετά από εκείνο στο Σίλβερστοουν.

* Ο Σαρλ Λεκλέρκ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για πιλότο κορυφαίας «πάστας». Στο... σπίτι της Ρεντ Μπουλ τα «έδειξε» στον ανταγωνισμό και όπου ανταγωνισμός βάλτε τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός φάνηκε κάπως έξω από τα νερά του παρά την pole που είχε εξασφαλίσει, αλλά μάλλον έμεινε εκεί καi δεν περίμενε την αντεπίθεση που δέχθηκε.

* Ο ταύρος, λοιπόν, στην Αυστρία ήταν ο Μονεγάσκος της Φερράρι. Τρεις φορές είδε μπροστά του τον Μαξ και λειτούργησε σα να έχει μπει σε υαλοπωλείο. «Λίμπα» όλα με τον Χόρνερ να μην πιστεύει αυτό που βλέπει, τον πιο «κοχονάτο» πιλότο του γκριντ, να τρώει όχι ένα, αλλά τρία προσπεράσμτα από τον μεγάλο του αντίπαλο στην κούρσα του πρωταθλήματος.

* Προλαβαίνει ο Σαρλ την κούπα; Δύσκολο, είναι η αλήθεια. Η Ρεντ Μπουλ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και ο Φερστάπεν δεν είναι παιδάκι που λυγίζει. Γενημένος και μεγαλωμένος για τα δύσκολα είναι και το έχουμε δει πολλές φορές.

* Αυτό που παρακολουθούμε, πάντως, είναι μια άξια συνέχεια του περυσινού -κορυφαίου στην ιστορία- πρωταθλήματος. Ο εφετινός μαραθώνιος στις πίστες του κόσμου, εξελίσσεται σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που ναι μεν βλέπουμε δύο ομάδες να έχουν ξεχωρίσει από την αρχή και τη Μερσέντες να παλεύει να ξαναβρεί το ρυθμό της, αλλά από την 4η θέση και κάτω, γίνεται χαμός.

* Mιας και αναφερθήκαμε στην τρίτη Μερσέντες: ήταν προφανές από τη... σέντρα του πρωταθλήματος ότι δεν μπορούσε να χτυπήσει τίτλο, ωστόσο περιμέναμε να ανακάμψει και να εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση. Οντως, αυτό βλέπουμε να γίνεται. Ο Χάμιλτον πήρε χθες το τρίτο σερί πόντιουμ και οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι μόνο γκρίνια. Μετά τον αγώνα, εκθείασε τους μηχανικούς του, αναγνωρίζοντάς τους τη βελτίωση του μονοθεσίου και στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα στον Βολφ, πως αν δεν έχει γρήγορο αυτοκίνητο, δεν μπορεί να κάνει θαύματα.

* Κι ένα ωραίο... στατιστικό βιντεάκι με τις Μερσέντες και Ρεντ Μπουλ. Δείτε πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία στη στροφή 4 του αυστριακού γκραν πρι.

* Φυσικά, πώς να ξεχάσουμε τον άτυχο Κάρλος Σάινθ. Εναν πιλότο που μπορεί να σταθεί επάξια σε πολύ υψηλό επίπεδο; Ο Κάρλος πήγαινε για το 1-2 με τον mate του, αλλά το... ιταλικό πήρε φωτιά. Κρίμα, πολύ κρίμα, διότι με πιο σοβαρή την εφετινή Φεράρι το πρωτάθλημα θα παιζόταν πάλι την τελευταία αγωνιστική. Τουλάχιστον, το θέμα αλά «φωτιά στα κόκκινα» έδωσε τη φωτό της ημέρας.

* Θα κλείσουμε με την αξιέπαινη Χάας και την «επιστροφή» Σουμάχερ. Η ομάδα του Γκούντερ Στάινερ τα πάει όλο και καλύτερα, με τον Μικ να αναδεικνύεται driver of the day, και τον Μάγκνουσεν από κοντά να συμπληρώνει τις θέσεις 6-8.

* Και λίγο από Αλόνσο, γιατί οι παλιές αγάπες δεν πεθαίνουνε ποτέ. Τον έβγαλε στο γκαζόν ο Τσουνόντα, αλλά ο γερόλυκος του 'δειξε ότι ακόμα έχει πολλά ψωμιά να φάει.

Σίλβερστοουν,

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.

* Τι ματσάρα, τι αγώνας ήταν αυτός που μας χάρισε το Σίλβερστοουν και οι πρωταγωνιστές του...

* Όλα, βέβαια, οφείλονται σε ένα τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Ζου της Αλφα Ρομέο, που τον είδαμε να ίπταται με το κεφάλι ανάποδα και το πάτωμα του αυτοκινήτου να «βλέπει» ουρανό, στην πίστα που στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αεροδρόμιο για μαχητικά αεροπλάνα.

* Ευτυχώς όλα καλά για τον πιλότο των Ιταλών και από εκεί και μετά, ο αγώνας είχε αγωνία και ποιότητα κορυφαίας αναμέτρησης στο Τσάμπιονς Λιγκ.

* Στην πρώτη εκκίνηση ο Φερστάπεν τα... έδειξε του Σάινθ, αλλά στην απίστευτη δεύτερη εκκίνηση, πραγματικά έμενες άλαλος από το θέαμα. Εκκίνηση που θα μείνει στην ιστορία.

* Επειδή έχω «ρίξει» τον Κάρλος Σάινθ, συγκριτικά με τον άμεσο ανταγωνισμό, οφείλων να αναγνωρίσω τις... κοχόνες που έδειξε. Τα μηνύματα του Ισπανού έφυγαν προς πάσα κατεύθυνση και ειδικά προς την ίδια την ομάδα του που λειτουργεί «υπέρ» του Λεκλέρκ, χωρίς να ξεφεύγει βέβαια από την κλασική λειτουργία μιας ομάδας που «κατατάσσει» τους οδηγούς της σε 1 και 2.

* Επιπλέον, το μήνυμα εστάλη και στη Ρεντ Μπουλ. Όσο καλύτεροι και να είναι οι «ταύροι», προβλήματα σαν το χθεσινό στον Φερστάπεν που τον άφησαν πίσω, δεν θα συγχωρηθούν από τη Σκουντερία...

* Όντως δεν θα συγχωρηθούν όμως; Διότι, τι είδαμε για άλλη μια φορά; Ότι η Φεράρι έχει ικανούς «αξιωματικούς», αλλά της λείπει ο «στρατηγός». Βλέπεις τι γίνεται μπροστά στα μάτια σου και τρελαίνεσαι. Βλέπεις τον Μπινότο την ώρα του αγώνα που η μπάλα «καίει» να μην μπορεί να πάρει τη... μεγάλη απόφαση και να βάλει μέσα τον Λεκλέρκ ώστε να του φορέσει τα μαλακά και χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.

* Αν δίνονταν τα... ανάποδα τρόπαια έπειτα από τους αγώνες, όπως είναι τα βατόμουρα στην περίπτωση των Όσκαρ, τότε ο Μπινότο θα είχε γεμάτη «τροπαιοθήκη».

* Εν ολίγοις, με αυτά τα μυαλά η Φεράρι δεν πάει πουθενά.

* Μπράβο στη Μερσέντες που επιτέλους θύμησε παλιές καλές μέρες και στο next best thing που ακούει στο όνομα Τζορτζ Ράσελ. Πραγματικός Βρετανός κύριος, πετάχτηκε έξω από το μονοθέσιό του για να βοηθήσει τον άτυχο Ζου που έβλεπε τον κόσμο ανάποδα.

Πολλά μπράβο και στον μικρό Σουμάχερ για την παρουσία του, τη μάχη που έδωσε με τον «πληγωμένο» Φερστάπεν και για τη συνολική παρουσία του στο βρετανικό gp.

Respect τεράστιο στη Haas. Mετά τη διπλή είσοδο στη δεκάδα, στις θέσεις 8 και 10, τιτίβισαν το παρακάτω:

Τα λέμε στην Αυστρία...

Mόντρεαλ

* Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.

* Να 'μαστε πάλι εδώ έπειτα από GP και η αρχή γίνεται με μια συγνώμη για την απουσία της προηγούμενης εβδομάδας, λόγω τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε...

* Στο καταπράσινο Μόντρεαλ που η φύση παρτάρει χωρίς φρένα, λίγο έλειψε να έχουμε γκραν φινάλε, αλλά δεν...

* Ο Μαξ Φερστάπεν δεν άφησε πάλι περιθώρια και έφυγε από τον Καναδά με την 26η νίκη της καριέρας του και την 20η νίκη του σε διαφορετικό γκραν πρι, δίνοντας κι άλλο αέρα στη βαθμολογία τόσο στον εαυτό του, όσο και στην ομάδα του.

* Φυσικά το πρωτάθλημα είναι ακόμα ανοιχτό. Για την ακρίβεια είμαστε ακόμα σχεδόν στη μέση, στους 9 αγώνες, και απομένουν 13! Που σημαίνει ότι όχι μόνο μπορεί να δούμε τη Φεράρι να καλύπτει τους 76 βαθμούς από την κορυφή, αλλά ακόμα και τον Σάινθ να πρoλαβαίνει το πρωτάθλημα... (λέμε τώρα).

* Με την εικόνα, όμως, που μας έχουν δώσει έως τώρα ομάδες και οδηγοί, ο ιπτάμενος Ολλανδός το 'χει σανιδώσει και τρέχει ασταμάτητος προς τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο της καριέρας του.

* Όπως έχουμε ξαναπεί, αυτή τη στιγμή, πλην Χάμιλτον που έχει κάρο αντί για αυτοκίνητο, είναι ο μοναδικός πιλότος του grid με τη στόφα μεγάλου πρωταθλητή. Μεγάλου όμως, επιπέδου Σουμάχερ.

* Κι αν η Ρεντ Μπουλ συνεχίσει, μετά την αποχώρηση της Χόντα, στο ίδιο τέμπο με το power unit της Πόρσε στην πλάτη του Μαξ, τότε ο πρωταθλητής θα φτάσει Σούμι και Χάμιλτον στους παγκόσμιους τίτλους. Δεν ξέρω πόσα σερί θα γράψει, διότι μια τόσο μεγάλη μετάβαση όπως είναι αυτή της αλλαγής προμηθευτή κινητήρα θέλει το χρόνο της, ξέρω όμως ότι το μέλλον έχει τη φάτσα του.

* Η διεκδικήτρια Φεράρι τα έκανε πάλι θάλασσα σε επίπεδο στρατηγικής. Τι κι αν ο Λεκλέρκ με τη σκληρή γόμα που εκκίνησε τελευταίος, έφτασε πέμπτος; Σας φαίνεται η Σκουντερία ομάδα έτοιμη για πρωταθλητισμό; Σε καμία περίπτωση, όταν το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο και μάλιστα σε κομβικά ζητήματα, όπως αυτό της στρατηγικής που αποτελεί το ένα από τα τρία συστατικά για να αναδειχθεί ένας πιλότος παγκόσμιος πρωταθλητής (τα άλλα δύο είναι η ικανότητα του οδηγού και το αυτοκίνητο φυσικά).

* Ο Σάινθ, από την άλλη πλευρά, προσπάθησε. Εκανε, κατά τη γνώμη μου, τον καλύτερο εφετινό του αγώνα, αλλά είπαμε. Αργησαν από το box της Φερράρι να τον βάλουν μέσα για το πρώτο pit stop, όταν ο Φερστάπεν είχε ήδη ζεστάνει τα δικά του φρέσκα λάστιχα και το πουλάκι είχε πετάξει από την αρχή σε σημείο που να προσεύχεται όλο το Μαρανέλο για... αυτοκίνητο ασφαλείας. Για τόσο μαχητικό πνεύμα μιλάμε.

* Κι όμως, οι προσευχές τους ακούστηκαν και η κόκκινη σημαία άρχισε να... αναιμίζει ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο «ψυχρό» κατά τα άλλα γκραν πρι του Καναδά. Ήταν αργά: ο Ισπανός είχε μεν καλό ρυθμό, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πλησιάσει τον Ολλανδό πιο κοντά από τα 4,5 δευτερόλεπτα και όσο και να άνοιγε το DRS, ο πρωταθλητής είχε την καρδιά και έστελνε το μήνυμα στoν Σάινθ, «το καλύτερο που μπορώ να κάνω για σένα είναι... P2».

* Αν για κάτι πρέπει να προβληματίζεται η RB, είναι τα προβλήματα αξιοπιστίας του Πέρες, από τη στιγμή που ο Χόντα παρέδωσε πνεύμα.

* Μια καλή κουβέντα για τη Μερσέντες την οφείλουμε, διότι εφέτος τους έχουμε περάσει... πριονοκορδέλα, με το δίκιο μας. Τρίτος ο Χάμιλτον, τέταρτος ο εκληκτικός Ράσελ (σας έχω πει εδώ και καιρό ότι του χρόνου θα είναι πρώτο βιολί των Γερμανών) και μάλιστα με διαφορετικό set up στα μονοθέσιά τους.

* Μπράβο και στους δύο πιλότους της Αλπάιν. Αλόνσο και Οκόν εμφανίζονται ανταγωνιτικότατοι από το... group Β του πρωταθλήματος και έχουν πλησιάσει την ανεκδιήγητη ΜακΛάρεν σε απόσταση 8 βαθμών.

* ΜακΛάρεν είπαμε; Τηρουμένων των αναλογιών και με όσα περιμέναμε μετά την περσινή τους παρουσία, πρόκειται κυριολεκτικά για ανέκδοτο και ειδικά ο Ρικιάρντο. Ενας οδηγός που για κάποιο λόγο, σε καμιά ομάδα δεν έχει καταφέρει να δείξει το ταλέντο που υποτίθεται ότι κουβαλάει. Οι πρώτες μπηχτές, πάντως, από την ομάδα του Ουόκινγκ προς το πρόσωπο του Αυστραλού, ήδη έχουν πέσει.

* Όπως έπεσε... γέλιο με την έξοδο του -μαχητικού κατά τα άλλα- Τσουνόντα, ο οποίος με το που βγήκε από το πιτ λέιν, έφυγε ίσια στον τοίχο. Τι είδε ο Ιάπωνας ήθελα να ξερα...

* Για φινάλε, πάρτε μια ωραία φωτογραφία από το παρελθόν και το παρόν!

Μονακό

* Καλησπέρα παίδες.

* Η αλήθεια είναι ότι το GP του Μονακό μας έμεινε για ένα και και μόνο λόγο: τη μνημειώδη, παροιμοιώδη ανικανότητα των ανθρώπων της Φεράρι να κάνουν τα προφανή, τα βασικά.

* Μιλάμε για επαγγελματίες που αμοίβονται με κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως, στη χειρότερη περίπτωση. Διότι μη μου πείτε ότι ο ιθύνων νους μιας ομάδας επιπέδου Σκουντερία, θα αμείβεται με λιγότερα από 800 χιλιάρικα - ένα μύριο το χρόνο.

* Κι όμως: όπως «λύσσαξε» το twitter το απόγευμα της Κυριακής, οι Ιταλοί μυρίστηκαν πρωτάθλημα και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να το χάσουν.

* Με κάτι τέτοια, παίρνουν τις απαντήσεις τους όσοι λένε ή αφελώς νομίζουν πως η Φόρμουλα 1 είναι... ατομικό σπορ, ότι χρειάζεται μόνο καλός πιλότος ή μόνο γρήγορο μονοθέσιο για να πάρεις πρωτάθλημα.

* Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Όλα πρέπει να δουλεύουν καλά, από τη διοίκηση και τον προπονητή, μέχρι τους φροντιστές και το... παρασκήνιο.

* Νικητής, λοιπόν, ο Τσέκο. Δείτε παρακάτω τι σας έγραψα πριν από μία εβδομάδα ακριβώς για τους δεύτερους οδηγούς της Ρεντ Μπουλ και της Φεράρι. Αν και, για να τα λέμε όλα, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας στο Μονακό, μόνο η οδηγική ικανότητα δεν ήταν αυτή που έκλεψε την προσοχή. Παρόλα αυτά, να... στρίβεις είναι καλό, ακόμα κι έτσι.

* Διότι έχοντας τα γρήγορα αντανακλαστικά του Πέρες να μπεις με τη μία μέσα, δεν είναι και λίγο.

* Και δεν είναι καθόλου λίγο διότι είδαμε τι ρόλο παίζουν τα αντανακλαστικά στον άνθρωπο, στην περίπτωση των μηχανικών και όσων έχουν την ευθύνη της στρατηγικής της Φεράρι. Αυτοί δεν μπόρεσαν όχι μόνο να βάλουν γρήγορα μέσα στα pits τους οδηγούς τους, αλλά τους έβαλαν και την ίδια ώρα!

* Με λίγα λόγια, ο Χόρνερ και η παρέα του (Φερστάπεν-Τσέκο) δείχνουν να έχουν τον έλεγχο.

* Το θέμα είναι να κρατήσει και η ιταλική ομάδα την ψυχραιμία της, διότι δεν μπορώ -και δεν θέλω- να φανταστώ πόσες γκέλες θα κάνει ακόμα αν ξεμακρύνει ο «ταύρος» και αγχωθούν οι κόκκινοι.

ΥΓ. Δεν τον θέλει τον μικρό Σουμάχερ η F1. Mακάρι να βρει το ρυθμό του και να αρχίσει να δίνει όσα υποσχόταν κάποτε...

Βαρκελώνη

Καλησπέρα σας κύριοι.

· Ωραίος ο αγώνας στη Βαρκελώνη. Πότε είναι ωραίο ένα γκραν πρι; Όταν έχουμε ανατροπές. Όταν έχουμε προσπεράσεις, παιχνίδια τακτικής ακόμα και μέσα στην ίδια την ομάδα, όταν έχουμε «επαφές», εγκαταλείψεις και καρδιοχτύπια της τελευταίας στιγμής.

· Ας τα πάρουμε ένα-ένα, από την αρχή. Ανατροπή είχαμε διότι άλλον poleman είχαμε το Σάββατο το απόγευμα, άλλον είδαμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου να ανοίγει πρώτος τη σαμπάνια, ένα 24ωρο μετά.

· Ο αγώνας είχε έναν μεγάλο νικητή κι έναν μεγάλο άτυχο. Και δυστυχώς αυτά τα δύο δεν είναι τόσο παράλληλες έννοιες. Το αντίθετο ακριβώς…

· Θα κέρδιζε ο Φερστάπεν για τέταρτη φορά εφέτος, αν δεν εγκατέλειπε ξαφνικά και από το πουθενά ο Λεκλέρκ; Με τίποτα. Ο Μαξ, κατ’ αρχάς, ξεκίνησε τον αγώνα με προβληματικό DRS. Μία είχε «πτέρυγα», μία δεν είχε.

· Απολαυστικός δε, ο διάλογος με τους τεχνικούς του όταν τους είπε ότι πρέπει να πατάει το κουμπί πολλές φορές για να ενεργοποιηθεί το DRS. Απάντηση: πάτα το μόνο μία! Το απόλυτο τρολ.

· Μεγάλος άτυχος ο Σαρλ Λεκλέρκ. Ο Μονεγάσκος εκκίνησε καλά, έπαιξε έξυπνη άμυνα για να μην του φύγει ο Ολλανδός, του(ς) ξέφυγε και γύρω στα ¾ του αγώνα τον πρόδωσε ο κινητήρας της Φερράρι. Πρώτη φορά εφέτος που το είδαμε αυτό, αλλά να που το είδαμε. Κρίμα, πάντως, μεγάλο κρίμα…

· Εξέλιξη που έφερε Ρεντ Μπουλ και Φερστάπεν στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγών (110β.-104β.) και του κατασκευαστών (195β.169β.) αντίστοιχα.

· Τώρα, λοιπόν, έχουμε πρωτάθλημα, οι δύο μεγάλοι μονομάχοι ήρθαν στα ίσια, ακόμα και οι «δεύτεροι» Πέρες-Σάινθ θα δώσουν μάχη, αλλά βλέπω ότι ο Μεξικάνος είναι πιο σταθερός, πιο προσεκτικός και πιο εξοικειωμένος με το μονοθέσιό του. Ο Ισπανός μοιάζει σα να το ψάχνει ακόμα, φαίνεται να μην έχει «κουμπώσει» καλά στο μονοθέσιο της Σκουντερία και σίγουρα σε συνολική εικόνα και προσφορά υπολείπεται του Λεκλέρκ, αλλά και τον Τσέκο δείχνει να δυσκολεύεται να τον κυνηγήσει.

· Ο Τσέκο που πήρε εντολή σαν άλλος… Μπαρικέλο να κάνει στην άκρη για να περάσει στην πρώτη θέση η πριμαντόνα της Ρεντ Μπουλ, που το σανιδώνει για τα καλά προς το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα της καριέρας του αν συνεχίσει η ομάδα του στον ίδιο ρυθμό.

· Λέω για την ομάδα του, διότι όλοι ξέρουμε ότι χωρίς γρήγορο αμάξι, δεν πας πουθενά. Και για τα αγωνιστικά balls του Φερστάπεν τα έχουμε πει και τα ‘χουμε ξαναπεί: «ωμός», πυραυλοκίνητος, τσαμπουκάς που καμιά φορά ξεπερνάει και τα όρια, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί από την ιστορία του αθλήματος ότι είναι απαραίτητο προσόν και έτοιμος, όπως και ικανός να φτάσει και να ξεπεράσει Σουμάχερ-Χάμιλτον.

· Πάντως, τιμή και δόξα στον Πέρες που τον ακούσαμε να λέει στην ομάδα του (σ.σ. για το «κάνε στην άκρη») το εξής: «είμαι χαρούμενος για την ομάδα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε»!

· Για φινάλε αφήσαμε την γλυκόπικρη έκπληξη της Mercedes. Η οποία έχει καπαρώσει την τρίτη θέση, έχει αφήσει πολύ πίσω της McLaren και λοιπές δυνάμεις, κατάφερε να μπει τριάδα με τον εκπληκτικό Ράσελ και είδε τον Λιούις να προσθέτει την πέμπτη θέση, αφού τον προσπέρασε ο Σάινθ στον τελευταίο γύρο λόγω τεχνικού προβλήματος των Γερμανών.

· Για τον Ράσελ, σας τα έχω πει. Του χρόνου θα είναι πρώτο βιολί της Mercedes. Αν σκρολάρετε λίγο προς τα κάτω, θα το βρείτε…

Ραντεβού στο Μονακό σε μια εβδομάδα.

Μαϊάμι

· Καλησπέρα φίλτατοι.

· Την Κυριακή ήταν αργά το ματσάκι στο Μαϊάμι, είχαμε και τα ποδόσφαιρα εκείνη την ώρα και καταλαβαίνετε, καλύτερα να τα πούμε σήμερα.

· Τι είδαμε στο Αμέρικα;

· Τον Μαξ Φερστάπεν να είναι… ο σκληρός του Μαϊάμι και να παίρνει μια αντρίκια, βαρβάτη νίκη από αυτές που σε σηκώνουν από τον καναπέ και ουρλιάζεις, είτε επειδή έγινες… φάρος που τραγουδάει κι η Φουρέιρα, είτε επειδή σε κάνει «ταύρο» σε υαλοπωλείο αυτός ο κρύος, ωμός Ολλανδός που δεν καταλαβαίνει τίποτα στην πίστα.

· Τώρα που είπα κρύος και ωμός, ξέρετε ποιον μου θυμίζει το στιλ του; Τον τεράστιο Κίμι Ραϊκόνεν, που σε ταχύτητα και τεχνική χτύπαγε στα ίσια Σουμάχερ και σία. Ασχετο αν ο Κίμι είχε άλλα θέματα και λόγω ιδιοσυγκρασίας έμεινε στη μία κούπα.

· Μοιάζουν πολύ: όπως και ο Φινλανδός, έτσι και ο Ολλανδός αρπάζει από το λαιμό όποιον βρίσκεται μπροστά του, όταν βέβαια το μονοθέσιο τραβάει και δεν είναι γερμανικό κάρο σαν του Χάμιλτον.

· Στο Μαϊάμι, λοιπόν, είδαμε τη νέα βερσιόν του ταχυδρόμου που χτυπάει δύο φορές: την πρώτη ο Μαξ βούτηξε από το σβέρκο τον ασταθή Σάινθ και τη δεύτερη φορά ήταν να παραμείνει στο πεδίο βολής του ο Λεκλέρκ.

· Απαξ κι ο Bull κρατήθηκε πίσω από τον soft Μονεγάσκο, ήταν θέμα χρόνου να… περάσει από πάνω του.

· Θυμηθείτε την προσπέραση και δείτε την εξέδρα να «γκρεμίζεται».

· Όπως έχουν, λοιπόν, τώρα τα πράγματα, πάμε σε χρονιά-θρίλερ, που όπως φαίνεται αφενός θα κριθεί μεταξύ Φερράρι - Ρεντ Μπουλ και Λεκλέρκ-Φερστάπεν, αφετέρου η Μερσέντες «γλιτώνει» με την 3η θέση και σώζει με μια σχετική αξιοπρέπεια τη σεζόν με τον εκπληκτικό Ράσελ που «ρίχνει» άνετα του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή.

Θυμηθείτε εδώ τη βαθμολογία κατασκευαστών

Κι εδώ τη βαθμολογία των οδηγών

· Μιας που αναφερθήκαμε στην ομάδα του Τότο Βολφ, θα στοιχημάτιζα ότι του χρόνου πρώτο βιολί στην ομάδα θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ και όχι ο Λιούις Χάμιλτον, ειδικά αν η χρονιά συνεχίσει στο ίδιο τέμπο για τους δύο Βρετανούς πιλότους. Η μεταξύ τους βαθμολογία είναι αμείλικτη, όπως ήταν στη Formula 1 from day 1.

· Respect στο τρολάρισμα του Χάμιλτον στη FIA και στην απαγόρευση στα… κοσμήματα. Ο Λιούις εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου φορώντας κυριολεκτικά 8 δακτυλίδια, 4 κολιέ, 3 ρολόγια και φυσικά 2 σκουλαρίκια. Θεός…

· Μικρή επιστροφή στη μάχη Φερράρι-Ρεντ Μπουλ: το θρίλερ που θα δούμε θα είναι καθηλωτικό, αν διαβάσατε προσεκτικά τις τελευταίες (σημερινές) δηλώσεις του Μπινότο (σ.σ. τεχνικός διευθυντής της σκουντερία), που ούτε λίγο ούτε πολύ περιμένει να δει πού θα σταματήσει τις βελτιώσεις ο Κρίστιαν Χόρνερ, κοινώς πότε θα εξαντληθεί το μπάτζετ της αυστριακής ομάδας, για να πράξει και ο ίδιος ανάλογα. Καθηγητές με μάστερ στα mind games είναι όλοι αυτοί να ξέρετε.

Για φινάλε, formula 1 χωρίς κοριτσάρες γίνεται; Δε γίνεται…

Τα λέμε μετά τους 66 γύρους της Βαρκελώνης (20-22 Μαϊού)…

Ίμολα

· Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.

· Για ακόμα έναν αγώνα, δεν είδαμε τίποτα συγκλονιστικό.

· Πιο καλά είναι τα βιντεάκια και τα memes από το twitter, παρά ο αγώνας αυτός καθαυτός.

· Αγώνας που κυριάρχησαν οι Ρεντ Μπουλ. Τι κυριάρχησαν δηλαδή, πλάκα έκαναν τα παιδιά, με τον Φερστάπεν να αρχίζει κάπως να μας θυμίζει τι μπορεί να κάνει όταν το μονοθέσιο «τραβάει» και να πιέζει στο μαξ τον Λεκλέρκ.

· Το ξέρουμε όλοι νομίζω: αν οι Ταύροι επιστρέψουν, είναι ικανοί να γίνουν μαινόμενοι για τον τίτλο και φυσικά η κορυφαία φέτος Φεράρι να αποκτήσει αντίπαλο.

· Γιατί αν περιμέναμε από τη Μερσέντες να δώσει ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, καλύτερα να περιμένουμε να ξεχρεώσει η χώρα.

· Ο Μαξ, λοιπόν, είναι κορυφαίο ταλέντο. Οσο και ο Λεκλέρκ, κακά τα ψέματα. Ο Μονεγάσκος έχει δείξει τις ικανότητές του από τον καιρό που η σκουντερία… σου ‘βγαζε τ’ άντερα από τα νεύρα.

· Ο Λεκλέρκ, όμως, δεν έχει ακόμα τον τσαμπουκά του Μαξ, δεν έχει το τσαγανό, την πρωταθληματική εμπειρία να τα βάλει με όλους και όλα. Εχει, όμως, ταλεντάρα. Κι μ’ αυτή την αμαξάρα, οι Ιταλοί μπορούν να επιστρέψουν στον τίτλο. Προσωπική εκτίμηση, θα επιστρέψουν.

· Ο Χάμιλτον; Καλύτερα να έφευγε μετά το 7ο, έτσι όπως του πάνε εφέτος τα πράγματα. Θυμίζει την περίπτωση Σουμάχερ ο Λιούις, όταν ο Γερμανός είχε γυρίσει στις πίστες μέσα σε εκείνο το βαρετό και «βαρύ» μονοθέσιο της Μερσέντες.

· Τελικά, είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις πότε να αποσυρθείς.

· Ας ελπίσουμε να επανέλθει ο Βρετανός, για να βλέπουμε καλύτερα ματσάκια.

· Δύο κουβέντες για τους υπόλοιπους: ο Ράσελ είχε αφήσει υποσχέσεις ότι έρχεται με πατημένο το γκάζι. Στο ταμπλό τον έχει έως τώρα τον Σάινθ που πιλοτάρει τον κόκκινο πύραυλο. Και με το «κάρο» της Μερσέντες που μπροστά στης Γουίλιαμς είναι διαστημόπλοιο, έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στη γερμανική ομάδα, έως τώρα. Για τον Φέτελ και τα χάλια του, γράψαμε στο προηγούμενο blog ότι καλύτερα να τα παρατήσει. Στην Ιμολα κάτι έκανε, λες και… μας διάβασε κι ήθελε να απαντήσει. Προφανώς και ήταν βελτιωμένη η ομάδα του.

· Συμπέρασμα: Πιλότος χωρίς καλό μονοθέσιο, ίσον αμάξι χωρίς ρόδες…

Μελβούρνη

· Kαλησπέρα…

· Καλό το ματσάκι στη Μελβούρνη, αλλά όχι τίποτα το συγκλονιστικό. Πάλι καλά που εγκατέλειψε ο Μαξ…

· Περισσότερο μου φάνηκε σα να μπαίνει σιγά σιγά ο κάθε… κατεργάρης στον πάγκο του.

· Οπερ, ο Σαρλ Λεκλέρκ προβάρει ήδη το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα, όντας με διπλάσιους σχεδόν βαθμούς από τον 2ο, Ράσελ! Με το ρυθμό που έχει η Σκουντερία, πιο πιθανό μου φαίνεται να βγει και να ζητήσει δημόσια παγκόσμια συγγνώμη ο Πούτιν, παρά να δούμε τον Νοέμβριο άλλο πρωταθλητή από τον Μονεγάσκο. Σαν άλλος… Τόμι Σέλμπι στο Peaky Blinders αφήνει πίσω του συντρίμια…

· Σε διαφορετικό mood ο team mate του, Κάρλος Σάινθ. Από χθες στα δοκιμαστικά του «χάλασε» του Ισπανού. Ήταν στραβό το κλήμα δηλαδή, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος στον αγώνα, με τον Σάινθ να το χάνει μόνος του και να στερεί από την ομάδα του βαθμούς που θα της έδιναν ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα από τη Mercedes.

· H Mercedes που χαζά-χαζά, σιγά-σιγά πάει για δεύτερη θέση, διότι για παραπάνω δεν είναι, τα έχουμε ξαναπεί. Ο Τότο Βολφ από τη μία φαίνεται να έκανε ματ με την απόκτηση του Τζορτζ Ράσελ δίπλα στον Χάμιλτον που βρήκε το μάστορά του στο πρόσωπο του Βρετανού, από την άλλη έχει ένα μονοθέσιο που υστερεί μεν σε συνολική απόδοση, που μπορεί δε, να χτυπήσει 2η θέση μόνο και μόνο λόγω αξιοπιστίας!

· Ιδού πώς τα «έχει δει όλα» ο Λιούις:

· Την οποία αξιοπιστία δεν έχει –άκουσον άκουσον- η Χόντα!!!

· Ο Φερστάπεν είδε την πλάτη του να «καπνίζει» για δεύτερη φορά σε τρεις αγώνες. Πετυχεσιά λέμε φέτος η Ρεντ Μπουλ του Χόρνερ, που έως τώρα μοιάζει με… Dead Bull. Ο Ολλανδός βιώνει μια κατάσταση ακόμα χειρότερη με εκείνη του Χάμιλτον, διότι μιλάμε για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος είναι…6ος στο ταμπλό. Το twitter, πάντως, αποτυπώνει με απίθανο χιούμορ την κατάσταση του Μαξ.

· Τελειώνουμε με τη Ρεντ Μπουλ, με την απίθανη ατάκα του Πέρες στην ενδοσυνεννόηση, προς την ομάδα του:

· Οι McLaren το έσωσαν κάπως στην Αυστραλία με το 5-6. Ευτυχώς για τον Ζακ Μπράουν, Νόρις και Ρικιάρντο επιβεβαίωσαν ότι το Αλμπερτ Παρκ είναι μια πίστα που ταιριάζει στη θρυλική ομάδα.

· Στο φετινό grid υπάρχει και κάποιος που απλά πρέπει να αποχωρήσει: Σεμπάστιαν Φέτελ. Τέσσερα έχει πάρει, σερί τα έχει πάρει, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια φθείρεται τόσο που ξεθωριάζουν ακόμα κι αυτές οι ένδοξες μέρες του. Δεν τον θέλει με τίποτα τον Γερμανό…

· Μιας που πιάσαμε Γερμανία: Πιστεύω ότι ο ΜίκαελΣουμάχερ όταν ήταν 5 ετών και μπήκε για πρώτη φορά στο αυτοσχέδιο καρτ του πατέρα του, ήταν πιο σταθερός στο τιμόνι από τον Μικ με τη Χάας. Αυτός είναι γκαζιά και τετ α κε στην καλύτερη περίπτωση…

· Τρελό και αξιοσημείωτο: Ο Αλμπον μπήκε για πιτ στοπ στον τελευταίο γύρο και με αυτόν τον εντελώς κουλό τρόπο πήρε βαθμουλάκι για τη Williams…

· Και για φινάλε μια φωτό από το μέλλον

Σαουδική Αραβία, 27 Μαρτίου

* Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Δε σας έγραψα χθες, διότι τελείωσε βράδυ το gp, σας «πλάκωσε» μετά ο Πετρίδης με τα αποφθέγματά του, οπότε είπα να δω Ρόκι ΙΙΙ.

* Ματσάρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είδαμε χθες στη Τζέντα. Πάλι καλά, δηλαδή, που έκανε τη… Μαξ κίνηση στο φινάλε ο Φερστάπεν και το έσωσε.

* Τι κίνηση όμως ε; Τι φινάλε μας επιφύλαξε ο άτιμος; Είναι οδηγάρα και με τη χθεσινή νίκη έστειλε μηνύματα στο Μαρανέλο ότι αν θέλουν τον τίτλο θα χρειαστεί να τον πάρουν μέσα από τα δόντια του. Ιπτάμενος από την ποδοσφαιρική ιστορία ο Κρόιφ της F1.

* Oι Ιταλοί μας έδειξαν για δεύτερο διαδοχικό αγώνα ότι εφέτος επέστρεψαν και θα κατσικωθούν για τα καλά. Το δίδυμο Λεκλέρκ-Σάινθ είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στο grid και η Σκουντερία μοιάζει να έχει στο τσεπάκι το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

* Λεκλέρκ 45, Σάινθ 33, θυμίζω και όπως και να το κάνουμε, ένα πρωτάθλημα με δυνατή Φερράρι, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη μαζί με NBA και Τσάμπιονς Λιγκ.

* Τον τίτλο, όμως, σε επίπεδο οδηγών θα τον χτυπήσουν μόλις γίνουν πιο aggressive και φανούν πιο αποφασιστικοί σε στιγμές όπως η χθεσινή στο φινάλε του αγώνα, όπου ο πιλότος της Ρεντ Μπουλ απέδειξε ότι διαθέτει τα πάντα σε μέγεθος Μαξ.

* Η Μερσέντες δεν εξέπληξε κανέναν. Το vibe που βγάζει και η εικόνα που παρουσιάζει σε όλα τα επίπεδα, μέχρι στιγμής, είναι ομάδας που κρατάει σφιχτά… την τρίτη θέση. Βεβαίως, ο Τζορτζ Ράσελ αποδεικνύεται παραπάνω από υποσχόμενος, όντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

* Αξιοπρόσεκτη και η Αλπίν, πάλαι ποτέ Ρενό. «Τίμιο» μονοθέσιο, με τον Οκόν να ψάχνει επιτέλους μια χρονιά «διάκρισης» και επαναπλασαρίσματος, αν συνεχίσει έτσι στον μαραθώνιο της χρονιάς, θα παλέψει για την 4η θέση με τη Χάας, που μάλλον βρίσκεται λίγο πιο πίσω σε ταλέντο.

* Για τη θρυλική ΜακΛάρεν δεν άλλαξε τίποτα και αυτό είναι το χειρότερο. Το αυτοκίνητο είναι… κάρο κανονικό και η γκαντεμιά του Ρικιάρντο πατάει γκάζι για άλλη μια χρονιά. Σε όποια ομάδα έχει πάει ο Αυστραλός, δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Μπορεί τελικά;

* Kλάμα η φωτό με τον Χούλκενμπεργκ στα 80φεύγα…

* Τα ξαναλέμε μετά τη Μελβούρνη παίδες (10 Απριλίου). Να ‘στε καλά…

Μπαχρέιν, 20 Μαρτίου

* Πωπωπω μια επιστροφή που έγραψε η Φεράρι στο σκονισμένο Μπαχρέιν. Τέτοιο 1-2 (Λεκλέρκ-Σάινθ), δεν θα το περίμενε ούτε ο συγχωρεμένος Εντσο.