H Porsche διακόπτει την παραγωγή της λόγω της κρίσης στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η Porsche θα διακόψει την παραγωγή της 911 GT3 και GT3 Touring στις 17 Μαρτίου και των υπόλοιπων εκδόσεων της 911 στις 31 Μαρτίου. Η παραγωγή των 718 Cayman και Boxster θα διακοπεί στις 14 Μαρτίου. Παράλληλα ήδη από τις αρχές του ίδιου μήνα φαίνεται να έχει σταματήσει η παραγωγή των Cayenne, Macan, Panamera και Taycan.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πόση διάρκεια θα έχει η παύση της παραγωγής.

Από την πλευρά της, η Porsche δήλωσε στα μέσα ότι η μονάδα παραγωγής της στο Zuffenhausen λειτουργεί κανονικά. Βέβαια, επιβεβαίωσε ότι το εργοστάσιο της στην Λειψία, στο οποίο κατασκευάζονται οι Macan και Panamera έχει διακόψει την παραγωγή του από τις 2 Μαρτίου.

Σημειώνουμε ότι η Porsche δεδομένης της κατάστασης, ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις παραδώσεις μοντέλων της στην Ρωσία. Η μάρκα από την Στουτγάρδη διατηρεί στην τελευταία 21 Porsche Centers από τα οποία παραδόθηκαν το 2021 συνολικά 6.262 αυτοκίνητα, με 3.431 από αυτά να είναι Porsche Cayenne.

Πηγή: drive.gr

