Το «πανηγύρι των ζουρλών»: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει...

Η ώρα έφτασε! Μετά από τέσσερις μήνες και το τρομερό φινάλε του Άμπου Ντάμπι, οι 20 οδηγοί ξαναμπαίνουν στο grid για να δώσουν ακόμα μια συναρπαστική «μάχη» στις 22 πίστες που υπάρχουν στο καλεντάρι.

Πέρασαν τέσσερις μήνες, δύο άκρως ενδιαφέροντα δοκιμαστικά, αλλαγές στα μονοθέσια, στις πίστες, στους κανονισμούς αλλά και στους πιλότους. Μετά το μπρέικ λοιπόν από την πιο συναρπαστική σεζόν τον τελευταίων ετών το... πανηγύρι επιστρέφει λίγο πριν μας χτυπήσει κατακέφαλα του στερητικό σύνδρομο σε μία χρονιά που όλα αλλάζουν, αλλά η τρέλα στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού αρχίζει εκεί που σταματά η ανθρώπινη λογική με 350χλμ...

Για το hype λοιπόν εν όψει Μπαχρέιν αρχίζουμε με ένα απλό βιντεάκι αλλά τόσο σημαντικό τους πρώτους τίτλους της σεζόν πριν περάσουμε στα σημαντικά, εξωαγωνιστικά που επηρέασαν με το καλημέρα την F1.

Ας αρχίσουμε όμως από τα πρώτα νέα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που εδώ και σχεδόν ένα μήνα πλήτει την Ευρώπη, δεν μπορούσε να μη φέρει επιπτώσεις και στον τρελό κόσμο του Grid. Η Ρωσία πλέον είναι εκτός, η Liberty Media δεν θα δείχνει εκεί αγώνες, ενώ τέλος η Haas που είχε σαν χορηγό την Urakali και στο μονοθέσιό της τον Νικίτα Μάζεπιν λέει αντίο και στους δύο (βλέπε παρακάτω).

Κανονικά οι προβλέψεις πρέπει να μπαίνουν στο τέλος κάθε κειμένου για το τι περιμένουμε τη νέα σεζόν σωστά; Όχι στην φετινή Formula 1, όμως αφού αν θέλουμε να πάρουμε τα πράγματα σωστά, είχαμε δύο χειμερινές δοκιμές που έδειξαν αυτό που έλεγαν όλοι στο paddock.

Πέρα από τις τρομερές πέρσι, Mercedes και Red Bull, υπάρχει και ακόμα μία υπολογίσημη δύναμη φέτος. Το όνομα γνωστό, είναι η όλη η ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Scuderia Ferrari, έδειξε πως είναι αρκετά δυνατή και έτσι ο Λεκλέρκ αλλά και ο Σάινθ δήλωσαν 5 νίκες = πρωτάθλημα. Άρα η πρόβλεψη δεν έχει να κάνει με πρωταθλητή οδηγών ή κατασκευαστών, είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια η ομάδα του Ματία Μπινότο θα κάνει το... θαύμα της και θα ξυπνήσει από το «κώμα» που κρατάει αγωνιστικούς αιώνες για όλους στο Μαρανέλο.

Νέοι κανονισμοί και μονοθέσια

Το 2022 οι ομάδες πάνε λίγο πίσω και αυτό γιατί η FIA αποφάσισε να επαναφέρει τα μονοθέσια στο 1980' με τη λάμψη του 2022 και εξηγούμε. Η όψη των μονοθεσίων αλλάζει, αφού πλέον τα μονοθέσια σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να κάνουν το λεγόμενο ground effect με το πάτωμά τους να είναι διπλό και να εκμεταλλεύονται το downforce περισσότερο απότι μέχρι τώρα.

Τόσο η μπροστά αλλά και η πίσω αεροτομή έχουν αλλάξει ώστε να μην επηρεάζει ο ακάθαρτος αέρας το κάθε μονοθέσιο, ενώ με την αλλαγή το DRS αναμένεται να μην παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο τώρα. Στην αλλαγή των μονοθεσίων υπάρχουν και νέες ζάντες 20 ιντσών που θα έχουν και καλύμματα ώστε κάθε ομάδα να βάζει χορηγό αν θελήση, όπως πχ η McLaren με την Google.

Tέλος όλες οι αλλαγές σε κινητήρες είναι πλέον παγωμένες μέχρι το 2026, υπάρχει το budget cup με όλες τις ομάδες να μη μπορούν να το υπερβούν για να βελτιώσουν το μονοθέσιό τους και τέλος μέτα το επεισοδιακό Grand Prix του Άμπου Ντάμπι είχαμε αλλαγές και στον κανονισμό του Safety car, με τις θέσεις του διευθυντή αγώνα και του αγωνοδίκη θα εναλλάσσονται µεταξύ των Eduardo Freitas και Niels Wittich.

Τα Sprint race παραμένουν και φέτος σε Imola, Αυστρία και Βραζιλία, ωστόσο δίνουν βαθμούς από τον πρώτο μέχρι τον όγδοο πιλότο και διαφορετικά θα μοιράζονται οι βαθμοί αν δεν ολοκληρωθεί κάποιο grand prix σε σχέση με τα όσα είδαμε φέτος στο ΣΠΑ του Βελγίου.

Η ώρα των «μονομάχων»

Δέκα ομάδες, 20 μονοθέσια, 20 πιλότοι μόνο μία ομάδα και ένας και ένας θα είναι ο πρωταθλητής τον Δεκέμβριο στο Άμπου Ντάμπι.

Η αρχή θα γίνει από την πρωταθλήτρια, Mercedes: Οι οκτώ φορές πρωταθλητές άλλαξαν τον έναν οδηγό τους. Στη θέση του Βάλτερι Μπότας, ο εξαιρετικά ταλαντούχος Τζορτζ Ράσελ πήρε τη θέση του με πολυετές συμβόλαιο.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ ο νεαρός Άγγλος θα έχει απέναντι του τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιτλον, που μετά το χαμένο πρωτάθλημα είναι έτοιμος για να αποδείξει στην πίστα την αξία του για άλλη μία φορά, με τον Τότο Βολφ, να τονίζει πως όλοι οι αντίπαλοι των ασημένιων βελών έχουν ένα στόχο πάνω τους...

Η ομάδα που τελείωσε την μονοτονία, Red Bull: Η ομάδα του Κρίστιαν Χόρνερ ανανέωσε το συμβόλαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2021, Μαξ Φερστάπεν, μέχρι το 2028 έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στο Νο 2 έχει τον Τσέκο Πέρεθ, που με την τρομερή του οδήγηση στον τελευταίο αγώνα της σεζόν πέρσι έδωσε την ευκαιρία στον Mad Max να στεφθεί πρωταθλητής και πλέον ο Τσέκο είναι έτοιμος να δείξει πως αξίζει τη θέση του.

Ένα αλογάκι έτοιμο για δράση, Scuderia Ferrari: Όλοι στο paddock μιλούν για αυτή, πως να γίνει διαφορετικά άλωστε είναι το μεγαλύτερο brand που έχει η F1. Η Ferrari έδειξε έτοιμη για την μεγάλη επιστροφή και ήρθε η ώρα μέσα στην πίστα να κάνει το θαύμα της, με του Σαρλ Λεκλέρκ και τον Smooth Operatior, Κάρλος Σάινθ να έχουν την ευκαιρία να τη φέρουν στην κορυφή καθώς στην πρώτη τους σεζόν μαζί ανέβασαν 3η την ομάδα της Ιταλίας.

Make it or brake it, McLaren: Η McLaren με τους Ρικιάρντο και Νόρις στο μονοθέσιό της για δεύτερη σερί σεζόν θέλει να ξορκίσει το... κακό της Μόντσα, αφού μετά το 1-2 πέρσι οι δύο πιλότοι της έχασαν κατακράτος την 3η θέση. Ο Αυστραλός είναι έτοιμος μετά από μια κακή σεζόν να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, ενώ ο Λάντο Νόρις, θα υπερασπιστεί τον τίτλο του prospect των Άγγλων ως λατρεμένος οδηγός του Ζακ Μπράουν.

The return of the King, Alpine: Η πρώην Renault, στην πρώτη της ουσιαστικά σεζόν, έδειξε πολύ καλά δείγματα. Με τον Εστεμπάν Οκόν αλλά και τον τρομερό Φερνάντο Αλόνσο να δείχνουν έτοιμοι να κάνουν φέτος την υπέρβαση και να βρεθούν για τα καλά στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.

Άγγλοι έτοιμοι για δράση, Aston Martin: Άλλη μία ομάδα που κράτησε το δίδυμο των οδηγών της και τη νέα σεζόν. Οι Φέτελ και Στρολ χρειάζεται μετά το 2022 να μπουν στη συζήτηση με την Alpine κάτι που δεν κατάφεραν πέρσι, με τον Γερμανό τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να έχει όπως πάντα τον κόσμο στο πλευρό του ως ένας από τους πίο αγαπητούς στο grid.

Φινλανδός εν δράση, Alfa Romeo: Μετά από έξι χρόνια στην Mercedes, ο Βάλτερι Μπότας βρίσκεται στην Alfa Romeo, όπου με την εμπειρία του θα είναι το... πρώτο βιολί της ομάδας, ώστε οι Ιταλοί να επανακάμψουν μετά την κακή περσινή σεζόν, ενώ ομόσταυλός του θα είναι ο Rookie, Ζου.

Ένας μικρός «Ταύρος», Alpha Tauri: Η θηγατρική της Red Bull, με τον έμπειρο Πιερ Γκασλί πίσω από το τιμόνι αλλά και τον αρκετά εκρηκτικό, Γιούκι Τσουνόντα, που πλέον κάνει προπονήσεις σαν αθλητής, έχει πολλά να δώσει φέτος και να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Μάλιστα ο Γάλλος πιλότος της ψάχνει μια ευκαιρία για πρωταθλητισμό και το 2022 ίσως του δώσει το εισιτήριο που ψάχνει.

Ένα ξεκίνημα με ραντεβού την ιστορία, Williams: Η ιστορική ομάδα την περσινή σεζόν άλλαξε χέρια, οι νέοι ιδιοκτήτης και ο αγωνιστικός της διευθυντής θέλουν να την επαναφέρουν στη δόξα. Πέρσι πήρε κάποια ρίσκα που τελικά της βγήκαν, ωστόσο έχασε το αστέρι της, Τζορτζ Ράσελ και το 2022 το υποδέχεται με τους Άλμπον (επιστροφή μετά από έναν χρόνο) και Νικολάς Λατίφι.

God Bless, Haas: Η αμερικανική ομάδα έχασε τον σπόνσορά της με το καλημέρα καθώς η ρωσική Urakali αποκλείστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά έχασε και τον οδηγό της Νικίτα Μάζεπν. Με τον Κέβιν Μάγκνουσεν να επιστρέφει για να καλύπτει το κενό αλλά και τον Μικ Σουμάχερ για δεύτερη σεζόν (η καλύτερή του σε όλες τις κατηγορίες, ο Γκούνθερ θέλει να δει τους πιλότους του να κάνουν έναν (καλό)... σαματά το 2022.

Το Καλεντάρι του 2022 και η «χρυσή βίβλος» της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού

