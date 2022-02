Wοrld Car of the Year 2022: Ποια είναι τα υποψήφια μοντέλα

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για το μεγάλο διαγωνισμό αυτοκινήτου της χρονιάς αλλά και για τα μοντέλα που διεκδικούν διακρίσεις στις ειδικές κατηγορίες.

Η κριτική επιτροπή η οποία αριθμεί 102 μέλη από 33 χώρες, ανακοίνωσε τα μοντέλα που πέρασαν στην επόμενη φάση και θα διεκδικήσουν τον τίτλο του World Car of the Year για το 2022. Η λίστα με τους διαγωνιζόμενους πλέον έχει μικρύνει και μόνο 10 αυτοκίνητα είναι υποψήφια για τον μεγάλο τίτλο, ενώ κάθε ειδική κατηγορία («World Luxury Car», «World Performance Car», «World Urban Car» και «World Car Design of the Year») έχει σε αυτή την φάση 5 διεκδικητές. Για πρώτη φορά το 2022 έχουμε μία νέα ειδική κατηγορία, αυτή του κορυφαίου ηλεκτρικού αυτοκίνητου της χρονιάς με όνομα «World Electric Car».

Τα 10 υποψήφια αυτοκίνητα για το World Car of the Year 2022

Τα 10 αυτοκίνητα που έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση και διεκδικούν το μεγάλο βραβείο είναι τα Audi Q4 e-tron, CUPRA Formentor, Ford Mustang Mach-E, Genesis G70, Honda Civic, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Tucson, Kia EV6, Lexus NX, Toyota GR86 / Subaru BRZ. Στην λίστα περιλαμβάνονται και τέσσερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 και Kia EV6) ενώ στην πλειοψηφία τους πρόκειται για ασιάτικα μοντέλα.

Ποια διεκδικούν το World Car Design of the Year

Όλα τα αυτοκίνητα που λαμβάνουν μέρος μπορούν να διεκδικήσουν το βραβείο «2022 World Car Design of the Year» αν και μία ομάδα από έξι διάσημους σχεδιαστές αυτοκινήτων συμφώνησαν σε μια μικρότερη λίστα για να κατευθύνουν την τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής. Τα συγκεκριμένα 5 μοντέλα δεν είναι άλλα από το Audi e-tron GT, η Ford Mustang Mach-E, το Hyundai Ioniq 5, το Kia EV6 και η Mercedes-Benz EQS.

Πηγή: autoagora.gr