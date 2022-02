«Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» από το Company Car το Hyundai IONIQ 5

Το πρωτοποριακό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (EV), το οποίο προσφέρει αυτονομία οδήγησης έως και 481 χιλιόμετρα και μπορεί να επαναφορτιστεί από 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά, κατέκτησε επίσης το διάσημο βραβείο «Premium EV of the Year» του Company Car Today.

Οι τελευταίες διακρίσεις ακολουθούν τον πρόσφατο θρίαμβο του IONIQ 5 στα βραβεία Company Car and Van Car of the Year ως Business Car, αποδεικνύοντας περαιτέρω την εξαιρετική ελκυστικότητα του πλήρως ηλεκτρικού μεσαίου CUV της Hyundai για εταιρικούς πελάτες.

Το 2021, η Hyundai κατέκτησε περισσότερα από 110 βραβεία – τα περισσότερα που έχει κερδίσει ποτέ η εταιρεία σε ένα ημερολογιακό έτος. Αυτό περιελάμβανε 10 βραβεία «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για μοντέλα της εταιρείας στην Ευρώπη.

Ο εκδότης του Company Car Today, κ. Paul Barker, δήλωσε: «Το Hyundai IONIQ 5 έχει ταράξει την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Αποδεικνύει την ικανότητα της μάρκας να παρέχει ένα ηλεκτρικό όχημα εξαιρετικής σχεδίασης, υψηλής κλάσης και δυνατοτήτων ικανό να ανταγωνισθεί premium μάρκες. Είναι η αρχή για κάτι συναρπαστικό από τη Hyundai στα ηλεκτρικά οχήματα και ανυπομονούμε να δούμε την ισχυρή δυναμική που έπεται καθώς η μάρκα IONIQ εξελίσσεται σε μια εξαιρετική γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων».

Το IONIQ 5 βασίζεται στην Electric Global Modular Platform (E-GMP) της Hyundai, η οποία επιτρέπει ταχύτερους χρόνους φόρτισης, αυξημένη εμβέλεια οδήγησης, βελτιωμένο χειρισμό και ανώτερο εσωτερικό χώρο. Το γεγονός ότι το 2022 αποτελεί την πρώτη χρονιά που ένα EV κέρδισε τα Βραβεία Company Car Today CCT100 είναι σαφής ένδειξη της ικανότητας της Hyundai να ξαναγράψει το βιβλίο κανόνων με την τεχνολογία EV που ταράζει τη βιομηχανία.

Το Company Car Today, που διοργανώνεται ετησίως, αξιολογεί τα κορυφαία 100 αυτοκίνητα πολλών κατηγοριών που είναι κατάλληλα για εταιρικούς πελάτες. Οι κριτές του Company Car Today διαπίστωσαν ότι κανένα άλλο μοντέλο δεν ισοδυναμούσε με το μοναδικό συνδυασμό κινητικότητας χωρίς εκπομπές ρύπων, ελκυστικής τιμής, χαμηλού κόστους λειτουργίας και εταιρικού φόρου καθώς και πρακτικότητας για οικογένειες που παρέχει το Hyundai IONIQ 5.

Ο κ. Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing και Product της Hyundai Motor Europe, δήλωσε: «Με το καινοτόμο στυλ, την εξαιρετικά προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, την ελκυστική οδήγηση και το επαναστατικό, εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό του, το IONIQ 5 προαναγγέλλει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Το πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο CUV μας έχει σχεδιαστεί για ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες. Κερδίζοντας τόσο το συνολικό βραβείο Company Car Today CCT100 όσο και τον τίτλο Premium EV της Χρονιάς, το IONIQ 5 υπογραμμίζει περαιτέρω την απήχησή του σε κάθε είδους σύγχρονο οδηγό».

Προσφέρoντας 5-ετή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, η ελκυστικότητα του Hyundai IONIQ 5 εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τον τομέα των επαγγελματιών οδηγών. Το μοντέλο έχει αποδειχθεί εξίσου ικανό στο να κερδίσει εξαιρετικές κριτικές σε πολλά μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται σε ιδιώτες αγοραστές. Τον περασμένο χρόνο, το IONIQ 5 ανακηρύχθηκε Car of the Year από το Auto Express, Best Company Carκαι Best Family Electric Car από την Carbuyer and German Car of the Year 2022.