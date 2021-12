Nissan και NISMO αποκαλύπτουν το αγωνιστικό αυτοκίνητο Nissan Z GT500 για το Super GT

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Nissan Motorsports International Co., Ltd. παρουσίασαν ένα νέο αγωνιστικό αυτοκίνητο Nissan Z GT500 στο Fuji International Speedway. Το νέο αγωνιστικό GT500 θα συμμετάσχει στη διοργάνωση του Super GT, ξεκινώντας από τη σεζόν του

Σύμφωνα με το πλάνο μετασχηματισμού Nissan NEXT που ανακοινώθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους, η Nissan μετασχηματίζει τις δραστηριότητές της, με στόχο να προσφέρει ανώτερη αξία στο σήμα των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η κίνηση για είσοδο στην άκρως ανταγωνιστική διοργάνωση του Super GT με το ολοκαίνουργιο σπορ αυτοκίνητο Nissan Z, αποτελεί μέρος αυτών των προσπαθειών. Η Nissan ανέκαθεν προσπαθούσε να προσφέρει ενθουσιασμό στους πελάτες της, μέσω της καινοτομίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως νεοεισερχόμενη στους μηχανοκίνητους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Nissan σημείωσε νίκες στη διοργάνωση SCCA C με το S30 240Z. Στη δεκαετία του 1990, η Nissan είχε πολλαπλές νίκες στο πρωτάθλημα IMSA με το Z32 300ZX και η συμμετοχή της στο JGTC/Super GT με το Z33 τη δεκαετία του 2000, είχε ως αποτέλεσμα την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος στη διοργάνωση. Ο Ashwani Gupta, COO της Nissan, δήλωσε: “Το Nissan Z GT500 συμβολίζει το πνεύμα της Nissan να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να ζωντανεύει τον ενθουσιασμό. Μέσα από τις αγωνιστικές προσπάθειές μας συνεχίζουμε να καινοτομούμε με τα αυτοκίνητά μας και αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε με την ίδια τόλμη που έχουμε δείξει τόσες φορές, όλα αυτά τα χρόνια.” Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NISMO, Takao Katagiri, δήλωσε: “Συμμετέχουμε στο Super GT του 2022 με το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο Nissan Z GT500 και το τεράστιο πάθος μας για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ελπίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν με πάθος τις ομάδες μηχανοκίνητου αθλητισμού της Nissan και της NISMO.”