H CUPRA συμμετάσχει φέτος στο Πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων τουρισμού PURE ETCR και στο ηλεκτροκίνητο off-road Πρωτάθλημα Extreme E. Επιπλέον είναι επίσημος automotive and mobility partner της FC Barcelona και premium χορηγός του World Padel Tour. H CUPRA Tribe έχει δημιουργήσει μια ομάδα πρεσβευτών που μοιράζονται τις αξίες της μάρκας, όπως ο Γερμανός τερματοφύλακας Marc ter Stegen, o ανερχόμενος σταρ του ποδοσφαίρου Ansu Fati, ο ηθοποιός του Hollywood Daniel Brühl, ο Σουηδός οδηγός αγώνων Mattias Ekström και οκτώ από τους καλύτερους παίκτες padel στον κόσμο, μεταξύ άλλων.

Το κορυφαίο βραβείο Car of the Year 2022 αναδεικνύεται κάθε χρόνο από μια επιτροπή από αναγνωρισμένους δημοσιογράφους του χώρου του αυτοκινήτου από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανάδειξη του πιο ξεχωριστού νέου εμπορικού αυτοκινήτου που θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2022. Αποτελούμενη από 61 μέλη, η κριτική επιτροπή εκπροσωπεί 23 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ την χώρα μας εκπροσωπεί στο θεσμό η κα Ελένη Ξενάκη, αρχισυντάκτρια του περιοδικού 4 Τροχοί.

Η στροφή προς τον εξηλεκτρισμό και ένα πιο βιώσιμο μέλλον αποτελούν κυρίαρχα δεδομένα της στρατηγικής λανσαρίσματος του CUPRA Born. Είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό όχημα της μάρκας και το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της αντισυμβατικής της παρουσίας. Ένα μοντέλο η αξία του οποίου ήδη αναγνωρίστηκε από τους ειδικούς και κατέλαβε θέση ανάμεσα στους 7 φιναλίστ του θεσμού Car of the Year 2022.

Η κριτική επιτροπή του Car of the Year 2022 αποτελείται από 61 Ευρωπαίους δημοσιογράφους που εκπροσωπούν 23 χώρες. Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2022.

Το πρώτο 100% ηλεκτρικό όχημα της CUPRA προκρίθηκε στην τελική φάση για την διεκδίκηση του τίτλου Car of the Year 2022. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά το CUPRA Formentor για το 2021, ένα μοντέλο της CUPRA προκρίθηκε στην τελική φάση της διοργάνωσης.

To CUPRA Born στους επτά φιναλίστ του Car of the Year 2022