Έγινε γνωστή η λίστα με τα καλύτερα σε αυτονομία ηλεκτρικά αυτοκίνητα 36 μοντέλων μετά από δοκιμές σε ρεαλιστικά σενάρια, με διαφορετικούς τρόπους οδήγησης.

Η ADAC ανακοίνωσε λίστα με τα κορυφαία αυτοκίνητα σε αυτονομία, ωστόσο η λίστα δείχνει πως μικρότερα χωρητικότητα σε μπαταρία αυτοκίνητα πχ όπως το Hundai, έχει αρκετά καλή αυτονομία σε χιλιόμετρα.

Μάρκα/Μοντέλο Μπαταρία σε kWh (σύμφωνα με τον κατασκευαστή) Απαιτούμενη ενέργεια για πλήρη φόρτιση σε kWh (ADAC) Αυτονομία σύμφωνα με τον ADAC σε χλμ.

Ford Mustang Mach-E Extended Range 98.7 (88.0 καθαρή ενέργεια) 104.3 480

Tesla Model X 100D 100.0 108.3 451

Hyundai Kona Electric (64 kWh) trend 67 (64 καθαρή ενέργεια) 72.8 435

Tesla Model 3 Longe Range AWD 75.0 89.5 429

BMW iX3 Impressive 80.0 (73.8 καθαρή ενέργεια) 85.3 400

Porsche Taycan 4S Performance Plus 93.4 (83.7 καθαρή ενέργεια) 95.2 400

Kia e-Niro (64 kWh) Spirit 67 (64.0 καθαρή ενέργεια) 72.3 398

Skoda Enyaq iV 80 82.0 (77.0 καθαρή ενέργεια) 86.9 395

Audi e-tron Sportback 55 quattro 95.0 (86.5 καθαρή ενέργεια) 96.0 390

Kia e-Soul (64 kWh) Spirit 67 (64.0 καθαρή ενέργεια) 73.9 390

VW ID.4 Pro Performance (77 kWh) Max 82 kWh (77 καθαρή ενέργεια) 88.5 385

Jaguar i-Pace EV400 S AWD 90.2 (84.7 καθαρή ενέργεια) 100.8 366

Audi e-tron 55 quattro 95.0 (83.6 καθαρή ενέργεια) 94.3 365

Mercedes EQC 400 AMG Line 85.0 (80.0 καθαρή ενέργεια) 93.0 335

Renault Zoe R135 ZE 50 (52 kWh) Intens 55.0 (52.0 καθαρή ενέργεια) 64.3 335

VW ID.3 Pro Performance 1st Max 62.0 (58.0 καθαρή ενέργεια) 64.8 335

Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Pro AWD 78 (75 καθαρή ενέργεια) 90.0 310

Tesla Model 3 Standard Range Plus 53.0 (καθαρή ενέργεια) 60.0 305

Nissan Leaf e + Tekna (62 kWh) 62.0 (56.0 καθαρή ενέργεια) 68.4 300

Aiways U5 Premium 63.0 (61.0 καθαρή ενέργεια) 72.3 290

Polestar 2 Long Range Dual Motor 78.0 (72.5 καθαρή ενέργεια) 86.0 290

Peugeot e-208 GT 50.0 (47.5 καθαρή ενέργεια) 53.1 280

BMW i3 (120 Ah) 42.2 (37.9 καθαρή ενέργεια) 48.8 272

DS 3 Crossback E-Tense So chic 50.0 (47.5 καθαρή ενέργεια) 55.4 270

Hyundai Ioniq electric style 38.3 (καθαρή ενέργεια) 44.1 270

Peugeot e-2008 GT 50.0 (47.5 καθαρή ενέργεια) 53.1 260

Opel Mokka-e Ultimate 50.0 (46 καθαρή ενέργεια) 52.4 255

Fiat 500e convertible icon 42.0 (37.0 καθαρή ενέργεια) 42.9 245

Renault Zoe Intens (41 kWh) 44.1 (41.0 καθαρή ενέργεια) 49.5 243

MG ZS EV Luxury 44.5 (40.0 καθαρή ενέργεια) 46.4 220

Mini Cooper SE 32.6 (28.9 καθαρή ενέργεια) 37.6 210

Nissan Leaf Acenta (40 kWh) 40.0 44.5 201

Mazda MX-30 e-SKYACTIV 35.5 (32 καθαρή ενέργεια) 37.5 170

Nissan e-NV 200 Evalia 40.0 46.9 167

Renault Twingo Electric Intens 22.0 (21.4 καθαρή ενέργεια) 27.2 150

Smart Forfour EQ passion 17.6 18.9 100