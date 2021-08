And the winner for the worst F1 gp ever is... Belgium 2021: μετά από σχεδόν 4,5 ώρες που δεν έγινε τίποτα απολύτως λόγω καιρού, οι αγωνοδίκες στο Σπα αποφάσισαν να ολοκληρωθεί ο αγώνας μετά από 4 γύρους πίσω από το SC, με αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να πάρει τη νίκη (και τους μισούς βαθμούς) και οι Ράσελ-Χάμιλτον το «βάθρο»

Θέλει ψάξιμο. Έρευνα κανονική, όχι αστεία- από εκείνες που κάνουν τα οι διδακτορικοί φοιτητές για να πάρουν το PhD τους, ενδεχομένως. Και πάλι, ίσως και να μη βρεθεί άκρη: αλήθεια, υπάρχει κάτι πιο ανούσιο στα χρονικά της ανθρώπινης ύπαρξης τους τελευταίους 20 αιώνες από την απόλυτη παρωδία που είδαμε σήμερα στο Σπα; Δύσκολο, μάλλον το τερματίσαμε σήμερα... Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: η βροχή και η ομίχλη είχαν κάνει τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα στην πίστα του Βελγίου στις 15.00 τοπική ώρα όταν και θα έσβηναν τα κόκκινα φώτα. Μετά από διαβουλεύσεις και έναν γύρο προθέρμανσης για τα θηρία, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να βγει η κόκκινη σημαία και να μην ξεκινήσει ο αγώνας. Μετά από διαβουλεύσεις που ξεπέρασαν τις 3 ώρες κι αφού το medical car και το ΑΑ βγήκαν ξανά και ξανά στην πίστα προσφέροντας έντονες συγκινήσεις και θέτοντας υποψηφιότητα για «Οδηγός του Αγώνα» και ο μεν και ο δε, εν τέλει δόθηκε επανεκκίνηση στις 18.17 ώρα Βελγίου. Τα μονοθέσια βγήκαν εκ νέου στην πίστα, έκαναν 2 γύρους πίσω από το Α.Α. κι εν τέλει επέστρεψαν στα πιτ, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει τη νίκη (και τους 12,5 βαθμούς, καθώς δεν συμπληρώθηκε το 75% των γύρων), ο Τζορτζ Ράσελ με την Ουίλιαμς να ανεβαίνει στο βάθρο για πρώτη φορά στην καριέρα του δια της... πλαγίας οδού και ο Χάμιλτον να έρχεται τρίτος. The #BelgianGP will not restart ❌ @Max33Verstappen takes victory with half points awarded 🏆



Race result 🏁🇧🇪 Max P1, RUS, HAM, RIC, VET, GAS, OCO, LEC, LAT, SAI. Checo P20. pic.twitter.com/Fi9NrAky1h — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) August 29, 2021 Ρικιάρντο, Φέτελ, Γκασλί, Οκόν, Λεκλέρκ, Λατίφι και Σάινθ (πολύ καλή η Φεράρι με δύο μονοθέσια στους βαθμούς...) συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα της πατάτ...εεεε, του αγώνα, που έσπασε τα νεύρα των πάντων χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Προσοχή: ουδείς λέει πως έπρεπε να γίνει ο αγώνας κάτω από τέτοιες συνθήκες- άπαντες συμφώνησαν πως κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο. Ωστόσο, 1) αφενός τα πράγματα ήταν καλύτερα όταν ήταν η κανονική εκκίνηση του grand prix (η πρόγνωση του καιρού ήταν σαφής: η κατάσταση θα χειροτερεύει όσο περνάει η ώρα), επομένως θα μπορούσαν είτε να το ξεκινήσουν και να κάνουν τους απαραίτητους λίγους γύρους για να πάρουν τους μισούς βαθμούς, 2) αφετέρου οι αγωνοδίκες άργησαν εξωφρενικά πολύ να το πάρουν απόφαση (ναι, εντάξει: προσπαθούσαν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για να γίνει ο αγώνας, αλλα φαινόταν εξ αρχής πως... δεν) και στο τέλος απλά «έριξαν» τους πιλότους μέσα για 2 γύρους πίσω από το SC, μη σεβόμενοι τους θεατές που κάθισαν στωικά 5+ ώρες στην βροχή. Τελικά, το αιώνιο μότο της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού δικαιώνεται: εκεί που σταματά η λογική, αρχίζει η Φόρμουλα 1...