Ο Λιούις Χάμιλτον μετά τη νίκη στην Τουρκία ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ για 7η φορά, πιάνοντας τον θρύλο Μίκαελ Σουμάχερ. Ή μήπως όχι;

Μόνο που τα τελευταία 8 χρόνια που ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται στην Mercedes, όλοι οι fans έχουν βαρεθεί να ακούνε τον αρχιμηχανικό του, Πέτερ Μπόνιγκτον (Μπόνο) να λέει τις παρακάτω λέξεις σχεδόν κάθε Κυριακή: «Get in there Lewis! Great job, awesome drive mate!»

Get in there Lewis!