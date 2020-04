Η Seat ξεκινά την παραγωγή αναπνευστήρων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της

Η συσκευή εγκρίθηκε από τον Ισπανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας για κλινική έρευνα.

Η SEAT ξεκινάει εκτάκτως την παραγωγή αναπνευστήρων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στο Martorell προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19.

Η συσκευή έλαβε έγκριση από τον Ισπανικό Οργανισμό Φαρμάκων για κλινική έρευνα ενώ o ημερήσιος όγκος παραγωγής θα προσαρμόζεται συνεχώς σε συνεργασία με τις αρχές και σύμφωνα με τη ζήτηση.

Η εταιρεία θα εργαστεί για να φτάσει σε όγκο παραγωγής 300 αναπνευστήρων την ημέρα, χρησιμοποιώντας τη γραμμή παραγωγής του SEAT Leon.

Η συσκευή αναπνευστήρα OxyGEN, με δωρεάν hardware σχεδιασμένο από την εταιρεία Protofy.xyz, και υπό τον ιατρικό συντονισμό των ιατρών Dr. Manel Puig Domingo (Ινστιτούτο Ερευνών Germans Trias y Pujol), Dr. Oriol Estrada (Νοσοκομείο Germans Trias i Pujol) και Dr. Josep María Nicolás (Hospital Clínic) ήταν το αποτέλεσμα μίας συνεργασία ενάντια στο χρόνο τις δύο τελευταίες εβδομάδες ώστε να καταστεί αυτό το έργο πραγματικότητα.

Στη διαδικασία, με επικεφαλή τη SEAT συνεργάστηκαν και άλλοι διάφοροι εταίροι.

Ο Πρόεδρος της SEAT President και Vice-president for Finance and IT, Carsten Isensee, τόνισε ότι «η αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρικών αναλώσιμων αποτελεί προτεραιότητα και ευθύνη για μία εταιρεία με μεγάλη βιομηχανική ικανότητα όπως η SEAT. Κάθε υποστήριξη είναι αναγκαία τώρα ώστε να καταπολεμηθεί η διάδοση του COVID-19».

Ο αναπνευστήρας παράγεται στην γραμμή συναρμολόγησης του SEAT Leon και έχει ενσωματωμένο μηχανισμό υαλοκαθαριστήρα.

Διαθέτει περισσότερα από 80 ηλεκτρονικά και μηχανικά εξαρτήματα και υπόκειται σε λεπτομερή ποιοτικό έλεγχο και αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο SEAT Vice-president for Production and Logistics, Dr. Christian Vollmer, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του έργου, επεσήμανε ότι «η ομαδική εργασία και η συνεργασία είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ, ώστε να μπορέσουμε μαζί να καλύψουμε τη ζήτηση από τα κέντρα υγείας. Στην SEAT έχουμε ένα προηγμένο σύστημα μαζικής παραγωγής και σε μία κατάσταση όπως η παρούσα είναι δική μας ευθύνη να το διαθέσουμε στην ισπανική κοινωνία».

Η SEAT είναι αποφασισμένη να βοηθήσει το σύστημα υγείας και τους ειδικούς με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να επιβραδύνει τη διάδοση του COVID-19.

Eπεξεργάζεται επί του παρόντος και αναλύει τη βιωσιμότητα και άλλων έργων που θα ανακοινωθούν μόλις περάσουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους υγείας και λάβουν έγκριση από τις αντίστοιχες αρχές.

Για το σκοπό αυτό, μια ομάδα επαγγελματιών από τους τομείς της Παραγωγής, της Υγείας και Επειγουσών Αναγκών, της Ανάπτυξης, των Logistics και της Ποιότητας, μεταξύ άλλων, εργάζονται ενάντια στο χρόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες ώστε να κάνουν αυτά τα έργα πραγματικότητα.